Инновационный метод лечения инфантильных гемангиом применяют в детской больнице Екатеринбурга

Кардиоцентр 11-й детской больницы занимается лечением инфантильных гемангиом медикаментозным методом. За семь лет от этой доброкачественной опухоли без хирургического вмешательства успешно пролечились около тысячи детей.

«Гемангиома» от греческого haima – «кровь» и angeon – «сосуд». То есть это доброкачественная сосудистая опухоль. Выглядит она как ярко-красное или чуть синеватое пятно, которое со временем начинает увеличиваться. Причины ее возникновения до конца не ясны. Что обескураживает многих родителей: ребенок рождается совершенно здоровым, но на первых месяцах жизни вдруг появляется эта «метка» и начинает активно расти.

Андрей Викторович Созонов, руководитель детского кардиологического центра ДГКБ №11:

- Гемангиомы занимают значимое место среди всех сосудистых аномалий у детей раннего возраста. В случае необходимости осуществляется хирургическое удаление новообразования, но у этого метода есть много недостатков. К тому же их излюбленные «места размещения» опухоли на голове и шее ребенка. Хирургическое лечение не всегда возможно в силу особенностей строения лицевого скелета, кроме того, в ряде случаев не дает ожидаемого эффекта. В нашем центре мы начали применять инновационный медикаментозный метод лечения гемангиом в 2013 году и за это время более тысячи тысячи маленьких пациентов успешно пролечились.

Почему гемангиомы лечат именно в Кардиоцентре? Дело в том, что настоящий прорыв в лечении гемангиом произошел в 2008-м году во Франции, когда было установлено, что применение препаратов, которые обычно используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тормозит рост новообразования. Это было подтверждено множественными исследованиями: размер опухоли значительно уменьшался в первые недели после начала лечения лекарствами.

За 2019 год всего в Кардиоцентре ДГКБ №11 было пролечено 150 детей, у 90% из них инфантильная гемангиома заметно уменьшилась в размерах в первые недели лечения (с 5 см до 0,5 см), у половины пациентов произошел полный ее регресс. Учитывая, что почти во всех этих случаях речь идет о лечении детей, хирургическое удаление гемангиом у которых было невозможно, данный результат можно, по мнению врачей, признать очень хорошим.

Лечение происходит в три этапа. В целом процесс длительный – может занять от 9 месяцев до полутора лет. Перед началом лечения проводится обследование, включающее общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ. Это необходимо для точного расчета стартовой дозировки, определения противопоказаний и динамики лечения. В ДГКБ № 11 этот этап проводится в дневном стационаре. Ребенок ночует дома, приходит на обследование и лечение как в обычную поликлинику. Это благоприятно сказывается на ребенке и его родителях, так как мама и малыш остаются в семье. Основное же лечение проходит дома – это прием препарата под контролем врачей.

В итоге, с помощью лекарств, происходит регресс гемангиомы – она становится бледной, уменьшаются размеры вплоть до полного исчезновения. Специалисты отмечают, что достигается хороший косметический эффект, без оперативного вмешательства и наркоза. В большинстве случаев отмечается хорошая переносимость препарата.

Направление на консервативное лечение инфантильных гемангиом в Кардиологическом центре ДГКБ № 11 родители могут получить после консультации хирургов ДГКБ № 9 или Научно-практического центра «Бонум». В этом случае лечение малыша будет бесплатным по программе Обязательного медицинского страхования.

СПРАВКА «КП»:

Лекарственная терапия назначается в субтерапевтической дозировке – то есть в количестве, когда она вызывает уменьшение опухоли, но не приводит к значительным изменениям в работе сердечно-сосудистой системы малыша. Наблюдение врач-кардиолог проводит вместе с детским хирургом индивидуально. Лекарство вызывает спазм сосудов, питающих опухоль, замедляет деление клеток, из которых она выросла и запускает апоптоз – процесс контролируемой гибели клеток гемангиомы. В результате опухоль постепенно бледнеет и уменьшается в размерах вплоть до полного исчезновения.

Бояться перерождения гемангиомы в рак не стоит – такие случаи единичны. Но и ждать, пока все «само рассосется» не стоит. Нужно как можно раньше показать ребенка с таким новообразованием хирургу. Ведь помимо эстетических проблем у детей могут возникнуть функциональные нарушения дыхания, глотания, жевания, зрения, слуха, что может привести даже к инвалидности.