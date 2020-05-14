Таблетки, ошейники или капли: что поможет защитить домашнего питомца от клещей

Весна на Урале в этом году наступила раньше чем обычно и это заставляет радоваться не только людей, но и домашних питомцев. Ведь теперь можно гулять гораздо дольше, чем зимой, или чаще выезжать на природу. Но вместе с теплом появляется новая проблема для владельцев кошек и собак – клещи. В Свердловской области кровососущие насекомые проснулись еще в апреле. Рассказываем, как обезопасить своего четвероногого друга от клещей и какими средствами лучше всего обрабатывать животных.

КАКИЕ БЫВАЮТ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ

На полках аптек для животных десятки средств. Каждый препарат имеет свой срок действия: какие-то применяются один раз за сезон, другие – нужно наносить несколько раз в неделю. О разновидностях средств профилактики от клеща рассказывает Наталья Черемицына, ветеринар центра реабилитации животных в Екатеринбурге.

- Это могут быть средства репеллентные или акарицидные. Первые это те, которые отпугивают, вторые – убивают. В большинстве случаев в магазинах у нас представлены акарицидные средства. Они есть в виде трех форм: ошейники, капли на холку и таблетки. Но таблетки только для собак, - комментирует ветеринарный врач. - Применять эти препараты можно при положительных температурах на улице. Особенно, когда у нас уже активны кровососущие насекомые. Перед каждым применением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Таблетки от клещей предназначены только для собак.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ УКУСИЛ КЛЕЩ И КАКИЕ БЫВАЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ

Клеща необходимо тут же снять. Сделать это можно самостоятельно или в ближайшей ветеринарной клинике. Достают насекомое специальными щипцами, которые продают в любой аптеке для животных.

Нельзя вырывать паразита, клещ закапывается глубоко в кожные покровы. Если вытаскивать его резко, то голова может остаться внутри и спровоцировать воспаление. Обязательно наблюдайте за состоянием своего любимца всю неделю. В случае ухудшения самочувствия обратитесь к доктору.

- Надо обязательно профилактировать нападения клещей, потому что они провоцируют серьезные заболевания. Например, бараллиоз. Последствия укуса для собаки могут обернуться серьезным поражением внутренних органов при пироплазмозе, бартонеллезе, эрлихиозе, вплоть до гибели животного, - объясняет Наталья Черемицына.

А теперь о каждом средстве по порядку.

КАПЛИ НА ХОЛКУ ОТ КЛЕЩЕЙ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

Такие препараты работают примерно 28 дней. Каждый месяц нужно наносить новую дозу. Она рассчитывается по весу, поэтому внимательно читайте инструкцию.

- Капли выделяют препарат на жировой слой кожи. Когда животное помоют, концентрация препарата снижается за счет того, что смывают этот липидный слой. Наносить спрей нужно на холку, в тех местах, где собака не сможет вылизать. После первого применения повремените с водными процедурами несколько дней, - советует врач.

Каждый препарат имеет свой срок действия: какие-то применяются один раз за сезон, другие – нужно наносить несколько раз в неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые распространенные капли на холку:

Стронгхолд - действует на собак и кошек, активный компонент – селамектин (инсектицид, акарицид), уничтожает саркоптоидных и эктопаразитов, насекомых, нематод. Цена от 1100 рублей и выше.

Фронтлайн Комбо S - препарат уничтожает блох, клещей, вшей и власоедов. Главные компоненты: фипронил (инсекто-акарицид), S-метопрен. Препарат оказывает контактное действие. Цена от 500 рублей и выше.

Inspector - уничтожает блох, клещей, гельминтов. Содержит фипронил, моксидентил. Оказывает контактное действие. Цена от 500 рублей и выше.

ОШЕЙНИК ОТ КЛЕЩЕЙ

Принцип работы ошейника примерно такой же как и у капель. Препарат оседает на коже собаки или кошки, впитывается. Вещество отталкивает кравососущих паразитов. Плюсом будет то, что ваш питомец не сможет слизать вещество.

- Если мы говорим про ошейники, их носят весь сезон. Примерно с марта по ноябрь. Самая распространенная ошибка хозяев домашних питомцев – слишком свободная носка ошейника. Он висит как бусы и не плотно прилегает к шее, соответственно не защищает. Из-за этого владелец собаки или кошки думает, что это средство не работает. А в последствие вообще пропадает мотивация обрабатывать животное от клещей, - отмечает эксперт.

Как выбрать ошейник от клеща, если на прилавке такой разброс в ценах. Один за 300 рублей, другой за полторы тысячи. Разница в материале и которого сделан ошейник, а также эффективности действия. Тот что подороже прослужит весь сезон.

Самые распространенные ошейники от клещей:

Beapha - главный компонент – диазинон. Ошейник используется в качестве защиты для собак старше 6 месяцев. Принцип работы основан на поражении нервной системы паразитов. Средство оказывает контактное действие. Цена от 350 рублей и выше.

Инсектал - длительность защиты – 4 месяца. Начинает действовать не сразу, поэтому используется за 2-3 дня до предполагаемого контакта с вредителями. Содержит фипронил, пирипроксифен. Цена от 200 рублей и выше.

Foresto Bayer - длительность защиты – до 8 месяцев. Главные компоненты: флуметрин, имидаклоприд. Оказывает негативное воздействие на нервную систему клещей. Цена от 1500 рублей и выше.

Ошейник действует, если он плотно прилегает к шее питомца.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАБЛЕТКА

Используется только для собак. Этот способ спасет вашего четвероного друга от заражения. При укусе клещ получает ударную дозу яда и отпадет до того, как он выпустит слюну в организм животного. Это позволяет спасти собаку от нежелательных последствий укуса.

- Таблетка принимается один раз за сезон и является самой эффективной. Но мы рекомендует комбинировать несколько средств профилактики. Например, таблетку и ошейник или таблетку и капли, - добавила Наталья Черемицына, ветеринар центра реабилитации животных в Екатеринбурге.

Самые распространенные таблетки от клещей:

- Симпарика - содержит сораланер, воздействует на нервно-мышечные синапсы паразитов. Начинает работать через 3 часа, обеспечивает защиту на 35 дней. Цена от 500 рублей и выше.

Бравекто - содержит флураланер, начинает работу через 8 часов после приема, защищает в течение 12 недель. Цена от 1500 рублей и выше.

НексГард - содержит афоксоланер, препарат действует быстрее – уже через полчаса начинает уничтожать паразитов. Цена от 900 рублей и выше.