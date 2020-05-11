Под Екатеринбургом двое мужчин напали на девушку, которая следила за дорожной камерой

На окраине Екатеринбурга двое мужчин напали на девушку, которая следила за камерой-треногой. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды управления региональной ГИБДД, инцидент произошел на шестом километре Сибирского тракта. Кроме этого злоумышленники украли у потерпевшей мобильный телефон. Отмечается, что девушку били по голове ногами и палками.

К счастью, задержать подозреваемых удалось по горячим следам. Жертва преступления быстро сообщила о случившимся в полицию и другому оператору. Последний отследил мужчин и сообщил о их местонахождении. Поймать криминальный дуэт удалось в одном из алкомаркетов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отмечают, что данная камера следила за фиксацией превышения скорости, так как на этом участке проезжей части действует ограничение на уровне 60 километров в час. А недавно в этом месте и вовсе сбили пешехода.

- Хотим предупредить граждан от подобных неправомерных действий, за которые предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. — рассказывают в УГИБДД региона. - Работа комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД.

Оператор камеры уже написала заявление на нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит напомнить, что в начале года на свердловской трассе произошло ЧП, которое повергло в шок всех автолюбителей страны. Водитель трактора решил «отомстить» оператору камеры и засыпал его машину горой снега из ковша. Однако, через неделю мстителя нашли и выписали штраф.