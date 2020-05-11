2020-05-11T02:51:28+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом двое мужчин напали на девушку, которая следила за дорожной камерой

Злоумышленников поймали по горячим следам при покупке очередной порции спиртного
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Девушка уже написала заявление в полицию. Фото: УГИБДД по Свердловской областиДевушка уже написала заявление в полицию. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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На окраине Екатеринбурга двое мужчин напали на девушку, которая следила за камерой-треногой. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды управления региональной ГИБДД, инцидент произошел на шестом километре Сибирского тракта. Кроме этого злоумышленники украли у потерпевшей мобильный телефон. Отмечается, что девушку били по голове ногами и палками.

К счастью, задержать подозреваемых удалось по горячим следам. Жертва преступления быстро сообщила о случившимся в полицию и другому оператору. Последний отследил мужчин и сообщил о их местонахождении. Поймать криминальный дуэт удалось в одном из алкомаркетов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отмечают, что данная камера следила за фиксацией превышения скорости, так как на этом участке проезжей части действует ограничение на уровне 60 километров в час. А недавно в этом месте и вовсе сбили пешехода.

- Хотим предупредить граждан от подобных неправомерных действий, за которые предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. — рассказывают в УГИБДД региона. - Работа комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД.

Оператор камеры уже написала заявление на нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит напомнить, что в начале года на свердловской трассе произошло ЧП, которое повергло в шок всех автолюбителей страны. Водитель трактора решил «отомстить» оператору камеры и засыпал его машину горой снега из ковша. Однако, через неделю мстителя нашли и выписали штраф.

Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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