Под Екатеринбургом двое мужчин напали на девушку, которая следила за дорожной камерой
На окраине Екатеринбурга двое мужчин напали на девушку, которая следила за камерой-треногой. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды управления региональной ГИБДД, инцидент произошел на шестом километре Сибирского тракта. Кроме этого злоумышленники украли у потерпевшей мобильный телефон. Отмечается, что девушку били по голове ногами и палками.
К счастью, задержать подозреваемых удалось по горячим следам. Жертва преступления быстро сообщила о случившимся в полицию и другому оператору. Последний отследил мужчин и сообщил о их местонахождении. Поймать криминальный дуэт удалось в одном из алкомаркетов.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД отмечают, что данная камера следила за фиксацией превышения скорости, так как на этом участке проезжей части действует ограничение на уровне 60 километров в час. А недавно в этом месте и вовсе сбили пешехода.
- Хотим предупредить граждан от подобных неправомерных действий, за которые предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. — рассказывают в УГИБДД региона. - Работа комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД.
Оператор камеры уже написала заявление на нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стоит напомнить, что в начале года на свердловской трассе произошло ЧП, которое повергло в шок всех автолюбителей страны. Водитель трактора решил «отомстить» оператору камеры и засыпал его машину горой снега из ковша. Однако, через неделю мстителя нашли и выписали штраф.
Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации
ИСТОЧНИК KP.RU