2020-02-19T20:40:01+03:00
Общество

«Откапывайся!»: в сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру на трассе

Судя по видео, от снегопогрузчика досталось камере, стоящей в районе Верхней Пышмы
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру. Водитель снегопогрузчика едет по трассе в районе Верхней Пышмы и ругает стоящего в кустах автомобилиста, фиксирующего скоростные нарушения с помощью видеокамеры, установленной на треноге. Тракторист на видео говорит, что решил подарить снимающему автомобили водителю на 23 февраля кучу снега, которую он вез с собой в ковше.

- Знаков нет, а стоять мы любим. Вот пусть копает, - злорадствует на видео водитель трактора.

Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации

После этой фразы тракторист притормаживает и вываливает снег из ковша на стоящую на обочине камеру. Водитель трактора на видео объясняет, что таким образом он мстит за всех автолюбителей. После этого тракторист уезжает, продолжая кричать ругательства в адрес водителя с камерой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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