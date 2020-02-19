«Откапывайся!»: в сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру на трассе
В сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру. Водитель снегопогрузчика едет по трассе в районе Верхней Пышмы и ругает стоящего в кустах автомобилиста, фиксирующего скоростные нарушения с помощью видеокамеры, установленной на треноге. Тракторист на видео говорит, что решил подарить снимающему автомобили водителю на 23 февраля кучу снега, которую он вез с собой в ковше.
- Знаков нет, а стоять мы любим. Вот пусть копает, - злорадствует на видео водитель трактора.
Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации
После этой фразы тракторист притормаживает и вываливает снег из ковша на стоящую на обочине камеру. Водитель трактора на видео объясняет, что таким образом он мстит за всех автолюбителей. После этого тракторист уезжает, продолжая кричать ругательства в адрес водителя с камерой.
ИСТОЧНИК KP.RU