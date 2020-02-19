«Откапывайся!»: в сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру на трассе

В сети появилось видео, как разгневанный тракторист засыпает снегом камеру. Водитель снегопогрузчика едет по трассе в районе Верхней Пышмы и ругает стоящего в кустах автомобилиста, фиксирующего скоростные нарушения с помощью видеокамеры, установленной на треноге. Тракторист на видео говорит, что решил подарить снимающему автомобили водителю на 23 февраля кучу снега, которую он вез с собой в ковше.

- Знаков нет, а стоять мы любим. Вот пусть копает, - злорадствует на видео водитель трактора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761858" frameborder="0"></iframe> Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации

После этой фразы тракторист притормаживает и вываливает снег из ковша на стоящую на обочине камеру. Водитель трактора на видео объясняет, что таким образом он мстит за всех автолюбителей. После этого тракторист уезжает, продолжая кричать ругательства в адрес водителя с камерой.