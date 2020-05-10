«Мы не хотим подвергать опасности пациентов и жителей»: в Березовской городской больнице опровергли информацию о карантине из-за коронавируса

Новость о том, что травматологическое отделение ЦГБ города Березовский закрыто на карантин, появилось накануне. Сообщалось, что у одного из пациентов подтвердился коронавирус. и из-за этого пришлось ограничить работу. Но в оперативном штабе Свердловской области это не подтвердили.

- По данным, предоставленным в оперативный штаб, отделение травматологии работает в настоящее время в штатном режиме на оказание неотложной помощи. В больнице были зафиксированы случаи COVID-19. Незамедлительно проведены все положенные в таких случаях мероприятия: изоляция, постконтактное тестирование, - утверждают в оперштабе.

Оперштаб заявил, что отделение и вся больница работают в штатном режиме. Фото: читатель "КП"

О том, что отделение травматологии работает, говорят и в самой больнице. По словам пресс-секретаря ЦГБ города Березовского, в отделении пациентов с COVID-19 не было. Иначе бы им пришлось закрывать его.

- Мы действуем по регламенту. Если подтверждается случай коронавируса в больнице, мы обязаны ее закрыть на 14 дней. У нас сейчас работают все отделения. Мы не хотим подвергать опасности пациентов и жителей, - комментирует Екатерина Манихина, пресс-секретарь больницы.

Но в самой больнице все-таки были случаи COVID-19. В каких именно отделениях, не уточняют.

Напомним, по данным на 10 мая в Свердловской области зарегистрировали 139 новых случая коронавируса. Всего в регионе 1844 пациента с COVID-19.