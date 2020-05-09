В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус

9 Май 2020 2020-05-09T17:53:31+03:00

Весь хирургический корпус теперь закрыт для посетителей. Фото: читатель "КП"

Изменить размер текста: A A

У одного из пациентов травматологического отделения ЦГБ города Березовский под Екатеринбургом 8 мая подтвердился коронавирус. После этого отделение больницы закрыли на карантин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

Сейчас полностью ограничены посещения травматологического отделения, у пациентов и сотрудников медицинского учреждения взяли тесты на коронавирус.

Машины скорой помощи на территории больницы Березовского. Фото: читатель "КП"

- Там сейчас никого не впускают и не выпускают. Все передачи для пациентов принимают бесконтактным способом: звонишь в звонок, оставляешь пакет, отходишь на несколько лесчятков метров, и только потом его забирает человек в защитном костюме, - рассказывает собеседник. – Зараженного пациента из больницы сразу же увезли. Сейчас ищут и проверяют всех контактных.

Отметим, что на 9 мая общее число заболевших коронавирусом составило 1 705 человек, за сутки диагноз подтвердился у 121 жителя Свердловской области.

Зараженным оказался пациент травматологического отделения. Фото: читатель "КП"

Официального подтверждения этой информации от оперштаба и минздрава Свердловской области пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU