В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
У одного из пациентов травматологического отделения ЦГБ города Березовский под Екатеринбургом 8 мая подтвердился коронавирус. После этого отделение больницы закрыли на карантин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.
Сейчас полностью ограничены посещения травматологического отделения, у пациентов и сотрудников медицинского учреждения взяли тесты на коронавирус.
Машины скорой помощи на территории больницы Березовского. Фото: читатель "КП"
- Там сейчас никого не впускают и не выпускают. Все передачи для пациентов принимают бесконтактным способом: звонишь в звонок, оставляешь пакет, отходишь на несколько лесчятков метров, и только потом его забирает человек в защитном костюме, - рассказывает собеседник. – Зараженного пациента из больницы сразу же увезли. Сейчас ищут и проверяют всех контактных.
Отметим, что на 9 мая общее число заболевших коронавирусом составило 1 705 человек, за сутки диагноз подтвердился у 121 жителя Свердловской области.
Зараженным оказался пациент травматологического отделения. Фото: читатель "КП"
Официального подтверждения этой информации от оперштаба и минздрава Свердловской области пока не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU