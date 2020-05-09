2020-05-09T08:31:53+03:00
Общество

Смотрите в окно: по Екатеринбургу едет колонна с ретро-грузовиками и солдатами Великой Отечественной войны

Фоторепортаж из столицы Урала
Данил СВЕЧКОВ
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Движение колонны началось около 10.00.Движение колонны началось около 10.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 10.00 по центру Екатеринбурга начала двигаться колонна из военных машин «УАЗ», украшенных символикой Дня Победы. Они повезли штандарты фронтов Великой Отечественной войны, а также знамена воинских частей. Кроме того в колонне присутствует историческая военная техника. Водители были одеты в форму военных лет. Это и гимнастерки, и хромовые сапоги и брюки галифе...

Артисты показывают ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артисты показывают ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это же время начала движения театрализованная выставка-реконструкция - «Фронтовой путь от 41 до Победы». Она проводится впервые Екатеринбурге. 11 платформ, изображающих основные этапы Великой Отечественной войны поехали по основным улицам города. На них артисты изображают и битву под Москвой, и оборону Ленинграда, и взятие Берлина.

В театральной реконструкции принимают участие в том числе и животные-артисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В театральной реконструкции принимают участие в том числе и животные-артисты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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