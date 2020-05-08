«Был тяжело ранен и попал в плен»: история фронтовика Ивана Манихина

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка».

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Историю Ивана Манихина нам рассказал его сын Валерий.

ПРИЗВАЛИ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ

Великая Отечественная война забрала жизни у миллионов советских солдат. Были среди них как вчерашние школьники, так и уже взрослые мужчины, которым пришлось оставить дома жену и детей. К числу последних относится Иван Федорович Манихин. Когда Германия напала на СССР, ему было 30 лет, у него уже подрастала десятилетняя дочь, и только что родился сын.

- Мой папа родился в 1911 году в деревне Четвертаково, - рассказывает Валерий Манихин, сын фронтовика. - В мирное время он был слесарем-краснодеревщиком. Кроме того он закончил политические курсы и успел поработать в партийных органах. А в 1941 году во время мобилизации его призвали в Молотовском (теперь Ленинском, - Ред.) районном военном комиссариате Свердловска.

Благодаря обучению на политических курсах и работе в партийных органах, в армии он получил должность комиссара особого отряда. В его обязанности помимо непосредственного участия в боевых действиях входило проведение политико-просветительской и воспитательной работы среди солдат.

- У них был особый отряд передвижной – на мотоциклах, - рассказывает Валерий Манихин.

Портрет Ивана Манихина можно увидеть на акции Бессмертный полк так же, как и тысячи портретов других людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Фото: архив семьи Манихиных

ДОЛГО СЧИТАЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Находясь на войне, Иван Манихин не забывал о своей семье. Когда появлялась возможность он писал родным письма, старался и помочь им деньгами.

«Добрый день дорогая моя любимая Ксеничка, дочка Любочка и сыночек… Ты наверное меня уже живым не считаешь, но я пока жив и здоров, - сообщал фронтовик в одном из писем. - Был под Смоленском в городе Вязьме. Жизнь моя протекает в лесу. Вот случайно появилась свободная минутка – пишу тебе. Это по возможности. Был в боях и в остальном ничего себя чувствую»

К сожалению, в Вязьме, из которой пришло это письмо и закончился боевой путь Ивана Федоровича. Уже осенью 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, после чего здесь появились два лагеря для военнопленных и гражданских. Примерно в это время письма от политрука Ивана Манихина перестали приходить домой, как и новости о нем. Долгое время он считался пропавшим без вести. Так, например, в 1995 году на запрос сына фронтовика в Центральном архиве Министерства обороны ответили:

«Политрук МАНИХИН Иван Федорович – призванный по мобилизации в 1941 г. Пропал без вести в октябре 1941 г… В приказе место захоронения нет, т.к. он пропал без вести»

Лишь в 1997 году в ходе поисков удалось восстановить судьбу политрука. Оказалось, что он не пропадал, а погиб.

- Мой папа в ожесточенных боях в Смоленской области был тяжело ранен и попал в плен, - рассказывает сын фронтовика. - Он умер от ран в германском лазарете 17 января 1942 года в Вязьме. Похоронен был на Екатерининском кладбище №2. Я побывал на его могиле в 2005 году.