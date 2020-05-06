«Установили 50 реанимационных коек»: «Екатеринбург-Экспо» переоборудовали в госпиталь для больных коронавирусом

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» готовится стать резервным госпиталем для больных коронавирусом. В одном из павильонов установят 50 реанимационных коек с кислородными камерами и высокотехнологичной медицинской техникой. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор выставочного центра Игорь Данилов.

По его словам, решение о размещении госпиталя было принято накануне. Основная причина – отдаленность площадки и одновременное удобство доступа к ней.

- Мы расположены на удалении от центра города, узлов общественного транспорта. К «Екатеринбург-Экспо» имеется несколько подъездов, что позволяет разграничивать доступ. Имеется оборудованная кухня, которая сможет обслуживать персонал и пациентов, - рассказал Данилов. – В павильонах действует отдельная замкнутая система подачи и кондиционирования воздуха. При этом использование кислородных камер позволит полностью изолировать воздухообмен и обеспечить абсолютную безопасность для других помещений комплекса.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Напомним, что в конце марта в «Екатеринбург-Экспо» прошли учения, в ходе которых в павильоне установили три тысячи коек для больных коронавирусом. В выставочный центр тогда приехали представители регионального Минздрава, полпред по УрФО Николай Цуканов и губернатор Куйвашев. Туда же планировали доставить аппараты ИВЛ.

Кроме того, несколько дней назад на портале госзакупок появился контракт на переоборудование павильона выставочного центра в госпиталь на 50 мест. Стоимость одного модуля составляет порядка 80 миллионов рублей. Второй, который представляет собой комплекс несущих и ограждающих конструкций для использования первого модуля, стоит уже 59,5 миллионов рублей. А кислородный концентратор - 21,5 миллионов рублей. В стоимость контракта также входят услуги по доставке, разгрузке, сборке, монтажу и инструктажу специалистов. Общая стоимость контракта – порядка 190 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 353 случая коронавируса. В регионе - три смерти от COVID-19. При этом за все время медикам удалось вылечить 212 человек.