В Екатеринбург-ЭКСПО за 190 миллионов сделают госпиталь на 50 мест

На сайте Госзакупок появился контракт от 29 апреля, согласно которому в здании Екатеринбург-ЭКСПО, где в обычное время каждое лето проводилась выставка Иннопром, будет развернут мобильный госпиталь на 50 мест.

Заказчиком по контракту выступает «Территориальный центр медицины катастроф», а поставщиком «Производственно-торговое предприятие «Медтехника», расположенное в Екатеринбурге.

Согласно опубликованному контракту, «Медтехника» должна будет поставить и смонтировать медицинский мобильный комплекс из двух модулей и кислородного концентратора.

Стоимость одного модуля, который рассчитан на 50 коек, составляет порядка 80 миллионов рублей. Второй, который представляет собой комплекс несущих и ограждающих конструкций для использования первого модуля, стоит уже 59,5 миллионов рублей. А кислородный концентратор - 21,5 миллионов рублей. В стоимость контракта также входят услуги по доставке, разгрузке, сборке, монтажу и инструктажу специалистов.

Добавим, что ранее выставочные павильоны Екатеринбург-ЭКСПО уже рассматривались как потенциальная площадка для размещения пациентов с коронавирусом. В конце марта там проводились учения, во время которых на площадке разместили три тысячи больничных коек.

- В международной практике в период чрезвычайных ситуаций широко распространена практика использования крупных по площади помещений в качестве временных госпиталей для пострадавших и больных. Для этого используются стадионы, крупные отели и выставочные центры, - рассказывали тогда в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО».

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