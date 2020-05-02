Уже больше тысячи заболевших: за сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 81 человека
Антирекорд пятницы по количеству подтвержденных случаев коронавируса в Свердловской области, к счастью, в субботу побит не был. Оперативный штаб по борьбе с новый заболеванием опубликовал новые данные по количеству людей, у которых лабораторно выявлен COVID-19, за сутки составило 81.
То есть теперь общее количество людей в Свердловской области, столкнувшихся с коронавирусом с самого начала пандемии составляет 1016 человек.
Всего же за сутки в России было зафиксировано 9623 новых случая COVID-19. Заболевших обнаружили в 83 регионах. При этом у 46,6% болезнь никак не проявлялась. Погибло в стране от коронавируса за сутки 57 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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