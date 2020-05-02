2020-05-02T11:38:28+03:00
Общество

Уже больше тысячи заболевших: за сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 81 человека

Число людей, у которых с начала пандемии диагностировали COVID-19 увеличилось до 1016
Данил СВЕЧКОВ
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Антирекорд пятницы не повторился.Антирекорд пятницы не повторился.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Антирекорд пятницы по количеству подтвержденных случаев коронавируса в Свердловской области, к счастью, в субботу побит не был. Оперативный штаб по борьбе с новый заболеванием опубликовал новые данные по количеству людей, у которых лабораторно выявлен COVID-19, за сутки составило 81.

То есть теперь общее количество людей в Свердловской области, столкнувшихся с коронавирусом с самого начала пандемии составляет 1016 человек.

Всего же за сутки в России было зафиксировано 9623 новых случая COVID-19. Заболевших обнаружили в 83 регионах. При этом у 46,6% болезнь никак не проявлялась. Погибло в стране от коронавируса за сутки 57 человек.

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Печальный рекорд: за сутки в Свердловской области выявили 232 новых случая коронавируса

Беспрецедентно высокое число новых случаев коронавируса зарегистрировано на Среднем Урале. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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