Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 2 мая 2020 года: тревожный антирекорд и правила выживания в праздники

ГДЕ ЗАРАЖАЮТСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Тревожный рекорд поставила в первый день мая Свердловской область. За сутки здесь коронавирусом заразились 232 человека. Динамика роста сильно подросла всего за 24 часа. Теперь заболевших COVID-19 везут в больницы Екатеринбурга из самых разных уголков Среднего Урала.

1 мая коронавирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Алапаевска, Арамили, Белоярского, Березовского, поселка Еланский, Дегтярска, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного, Камышлова, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова, Тавды, Сысерти, Ревды, Полевского, Талицы, Нижней Туры и Красноуфимска. Такую информацию сообщает оперштаб региона.

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Больше всего заболевших за сутки прибавилось в Екатеринбурге – сразу 87 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 935 случаев заражения COVID-19.

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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ = ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Начались майские праздники, многие жители больших городов разъехались по Свердловской области, чтобы сменить обстановку и заняться огородными делами.

Из-за тревожной статистики по росту числа заражений коронавирусом главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских сделал заявление по поводу правил поведения в праздничные дни в период самоизоляции.

По словам Козловских, люди привыкли отмечать майские праздники на шашлыках с шумной компанией, однако в этом году нужно отказаться от такой затеи. Допустимо отдыхать на даче с близкими людьми, с которыми вы находились последние две недели. С остальными не нужно контактировать, чтобы не подвергать друг друга риску.

Советы дачникам на майские праздники:

1. Лучше ехать на дачу на личном автомобиле. По пути не останавливаться, никого не подвозить.

2. Откажитесь от общения с родственниками, которых вы не видели во время пандемии коронавирусом. Не подвергайте их риску.

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3. Когда выходите из дома, надевайте маски, даже если вы за городом. Неизвестно, откуда приехал человек, которого вы можете встретить по пути.

4. Следите за здоровьем, не простывайте, и не злоупотребляйте алкоголем.

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КОНТРОЛЬ

В Екатеринбурге полиция следит за тем, кто не надевает маски, а также за шумными компаниями, которые нарушают правила самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы.

При этом, стражи порядка ведут себя вежливо, подробно разъясняя незадачливым пешеходам без масок о необходимости выполнять рекомендации руководства области и страны.

Но не только за наличием масок следит полиция Екатеринбурга: нарушение миграционного законодательства, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах – все это имеет место быть в праздники.

Между тем, людей на улицах уральской столицы действительно стало меньше, это говорит о том, что уральцы разъехались по дачам, чтобы сменить обстановку после месяца самоизоляции в квартирах.