В майские праздники полиция Екатеринбурга будет искать нарушителей режима самоизоляции
Полиция Екатеринбурга в период майских праздников продолжит рейды против нарушителей режима самоизоляции
- Полицейские патрулируют улицы города с целью предупреждения и пресечения нарушений санитарно-эпидемических норм. Сотрудники органов внутренних дел разъясняют гражданам, находящимся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции и требуют вернуться по месту жительства, - уточняют в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Также тем, кто все-таки выходит на улицу, полицейские рассказывают о необходимости использовать защитные маски.
Силовики напоминают: те, кто без уважительных причин нарушает особый режим, рискуют быть привлечены к административной ответственности и получить штраф.
- Кроме того, в ходе профилактических рейдов уделяется внимание нарушениям, связанным с употреблением алкоголя в общественных местах, мелким хулиганством, несоблюдением миграционного законодательства, - уточняют в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Также полицейские напоминают, что на Урале действует противопожарный режим. В период его действия посещения лесов разведение огня запрещены.
Отметим, в прошлые выходные полицейские в Екатеринбурге раздали около 1000 защитных масок людям, которые были замечены на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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