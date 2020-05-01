В майские праздники полиция Екатеринбурга будет искать нарушителей режима самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T14:58:32+03:00

Также силовики будут искать людей, которые употребляют на улице спиртное и пресекать хулиганства

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга в период майских праздников продолжит рейды против нарушителей режима самоизоляции

- Полицейские патрулируют улицы города с целью предупреждения и пресечения нарушений санитарно-эпидемических норм. Сотрудники органов внутренних дел разъясняют гражданам, находящимся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции и требуют вернуться по месту жительства, - уточняют в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Также тем, кто все-таки выходит на улицу, полицейские рассказывают о необходимости использовать защитные маски.

Силовики напоминают: те, кто без уважительных причин нарушает особый режим, рискуют быть привлечены к административной ответственности и получить штраф.

- Кроме того, в ходе профилактических рейдов уделяется внимание нарушениям, связанным с употреблением алкоголя в общественных местах, мелким хулиганством, несоблюдением миграционного законодательства, - уточняют в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Также полицейские напоминают, что на Урале действует противопожарный режим. В период его действия посещения лесов разведение огня запрещены.

Отметим, в прошлые выходные полицейские в Екатеринбурге раздали около 1000 защитных масок людям, которые были замечены на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU