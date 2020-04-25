Полицейские Екатеринбурга раздали тысячу масок нарушителям самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T15:54:48+03:00

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Сотрудники полиции вышли в рейд по Екатеринбургу, чтобы ловить нарушителей самоизоляции. Весь день они патрулируют улицы, предупреждают горожан об ответственности, если те покидают дом без причины. Помимо этого, полицейские раздают прохожим медицинские маски. Только за субботу планируют подарить тысячу штук.

- Сотрудники органов внутренних дел разъясняют гражданам, находящимся вне дома без уважительных причин, необходимость соблюдения режима самоизоляции и требуют вернуться по месту жительства. После профилактической беседы гражданам, находящимся в общественных местах без средств защиты, полицейские вручают маски, - объясняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в Свердловской области действует режим самоизоляции. Срок окончания его не установлен. Жители могут покидать квартиры только для похода в магазин, аптеку, прогулку с собакой или на работу. Прогулки без причины могут вылиться в штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU