С 1 мая в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

1 Май 2020 2020-05-01T09:23:08+03:00

Эти меры введены, чтобы не допустить лесных пожаров Фото: Олег УКЛАДОВ

За его нарушения предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность

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На территории Свердловской области с 1 мая начинается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 30 апреля подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- В период действия особого противопожарного режима на территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях, - предостерегают в региональном ГУ МЧС.

Свердловскому министерству природных ресурсов и экологии дано право запрещать людям находиться на территории природных и лесных парков. Также министерство имеет право ограничить въезд частного транспорта. В муниципальных образованиях этим правом наделены органы местной власти.

Специалисты МЧС вместе с представителями администраций, полиции и работниками лесного хозяйства будут усилено патрулировать территории. Для этого будут использовать в том числе и беспилотники.

- Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;

- на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей;

- на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, - отметили в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU