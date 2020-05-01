«Ситуация ухудшается»: главный санитарный врач области рассказал, как свердловчанам нужно себя вести в майские праздники

1 Май 2020 2020-05-01T15:50:48+03:00

Также Дмитрий Козловских рассказал правила, которые нужно выполнять при поездке на дачу

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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сделал заявление, призвав уральцев соблюдать режим самоизоляции в период всех майских праздников. Он отметил, что традиционно в эти дни россияне привыкли проводить время в компании друзей и близких. Но главный санитарный врач призвал свердловчан на этот раз отказаться от этой затеи.

- Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Свердловской области продолжает ухудшаться. Поэтому в эти дни нужно усилить режимы безопасности, усилить самоизоляцию и провести праздники вместе с теми близкими людьми, с которыми вы провели все последние дни, - призвал Козловских.

Для тех, кто решил провести это время на даче, Дмитрий Козловских дал ряд важных советов, которые помогут избежать распространения коронавируса.

Во-первых, следовать на дачу нужно на личном авто. Причем ехать можно только в компании тех людей, с которыми вы проживаете в квартире. Во-вторых, приехав на дачу, не нужно встречаться с соседями.

- Не зовите близких, знакомых и друзей, с которыми давно не виделись. Это крайне важно! – отмечает Козловских. - Есть заблуждение, что это заболевание неопасно и очень большое количество людей переносит его бессимптомно или с минимальными проблемами для здоровья. К сожалению, наши близкие люди, люди пожилого возраста очень тяжело будут переносить эту инфекцию, и это показала мировая практика, где летальность достигает 10 процентов.

Козловских призвал свердловчан воздержаться от общения со своими родителями и близкими пожилого возраста. Тогда получиться пережить период пандемии коронавируса с наименьшими потерями.

Недавно главный санитарный врач попросил екатеринбуржцев по возможности уехать на дачу. Это было нужно, чтобы "разгрузить" город и не дать инфекции распространиться.

Напомним, по официальным данным на 1 мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 935 случаев заболеваний COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU