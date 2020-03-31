Во временный госпиталь в «ЭКСПО» завезут аппараты ИВЛ

31 Март 2020 2020-03-31T12:54:16+03:00

На данный момент в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса, из них 33 – в Свердловской области. Фото: Instagram Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Николай Цуканов посетили временный госпиталь, развернутый на площадке МВЦ «ЭКСПО». По словам главы региона, в скором времени туда доставят аппараты ИВЛ. Они могут понадобиться в случае, если ситуация ухудшится.

- Сейчас необходимо доработать временный госпиталь. Я поручил проработать возможность установки в нем аппаратов ИВЛ и другой медтехники, которая может понадобиться при осложнениях у зараженных коронавирусом пациентов. Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации, хотя, конечно, надеемся, что он нам не пригодится, - отметил Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса, из них 33 – в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU