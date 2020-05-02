2020-05-02T10:45:09+03:00
Общество

На Урале заключенный нарисовал портреты 14 маршалов Победы

Их разместят в комнате истории ИК-3 в Краснотурьинске
Данил СВЕЧКОВ
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Семен Михайловиич Буденный и Иван Степанович Конев. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиСемен Михайловиич Буденный и Иван Степанович Конев. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Талантов в российских колониях немало. Это в очередной раз доказал заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Краснотурьинска. Накануне 75-летней годовщины Победы он написал портреты всех советских маршалов, воевавших во время Великой Отечественной войны.

- По инициативе начальника ИК-3, в целях патриотического воспитания как сотрудников, так и осужденных для комнаты истории учреждения создается уникальная коллекция репродукций портретов выдающихся советских полководцев и военных начальников периода военного времени второй мировой войны, так как не все знают лица тех 14 советских маршалов, героически ковавших победу в тяжелые годы войны с немецко-фашистскими захватчиками.

Имя художника в ГУФСИН не называют. Отмечают лишь, что он состоит в кружке художественного творчества. Большая часть портретов уже готова. Всего на их написание художнику понадобилось порядка двух месяцев.

Климент Ефремович Ворошилов и Родион Яковлевич Малиновский. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Климент Ефремович Ворошилов и Родион Яковлевич Малиновский. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Александр Михайлович Василевский и Борис Михайлович Шапошников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Александр Михайлович Василевский и Борис Михайлович Шапошников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Константин Константинович Рокоссовский и Иван Степанович Конев. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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