На Урале заключенный нарисовал портреты 14 маршалов Победы

Талантов в российских колониях немало. Это в очередной раз доказал заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Краснотурьинска. Накануне 75-летней годовщины Победы он написал портреты всех советских маршалов, воевавших во время Великой Отечественной войны.

- По инициативе начальника ИК-3, в целях патриотического воспитания как сотрудников, так и осужденных для комнаты истории учреждения создается уникальная коллекция репродукций портретов выдающихся советских полководцев и военных начальников периода военного времени второй мировой войны, так как не все знают лица тех 14 советских маршалов, героически ковавших победу в тяжелые годы войны с немецко-фашистскими захватчиками.

Имя художника в ГУФСИН не называют. Отмечают лишь, что он состоит в кружке художественного творчества. Большая часть портретов уже готова. Всего на их написание художнику понадобилось порядка двух месяцев.

Климент Ефремович Ворошилов и Родион Яковлевич Малиновский. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Александр Михайлович Василевский и Борис Михайлович Шапошников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области