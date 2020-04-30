«Планировали взрывы на Уралмаше»: Что известно о террористах, которых ФСБ уничтожили в Екатеринбурге

АРЕНДОВАЛИ ДОМ ЗА 5000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

В ночь с 29 на 30 апреля 2020 сотрудники Свердловского ФСБ провели спецоперацию по ликвидации террористов. Она проходила в Чкаловском районе Екатеринбурга, в садовом товариществе «Ручеек». Там 17 апреля трое мужчин арендовали одноэтажный сторожевой домик на улице Абрикосовая.

Этот домик боевики арендовали за 5 тысяч рублей.Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Ко мне приехал бородатый мужчина лет сорока. Представился, как Юрий Геннадьевич, - рассказывает председатель садового товарищества «Ручеек» Марина Горохова. - Выглядел он, как не русский и борода у него была густая. Но при этом говорил без акцента. Имя и фамилия у него были русские, как и паспорт. Он даже прописан был в Екатеринбурге. Сказал, что он бригадир строительной фирмы. Дом ему нужен, чтобы хранить инструменты. Так как сторожка пустовала, мы без проблем ему сдали дом в аренду. За месяц он заплатил 5000 руб. Но больше я его не видела. Дом постоянно был на замке. Может быть, приезжали ночью. Днем я никого не видела.

Въезд в садовое товарищество "Ручеек". На въезде дежурит полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолке» удалось сфотографировать сторожку, в которой жили боевики. Участок выглядел заброшенным: кругом поросла трава, кучами лежал мусор. Сам деревянный одноэтажный домик обветшал. О том, что в нем кто-то жил свидетельствовали лишь занавески на окнах и более-менее новая пристройка.

Передвигались террористы предварительно на серебристом ВАЗ 2112. Она принадлежала некому Александру Егорову. Эта же машина была припаркована во дворе сторожки в ночь операции. Но соседи уверяют - до ночных событий автомобиль они не видели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776280" frameborder="0"></iframe> Видео с места антитеррористической операции в Екатернибурге.На месте событий работает корреспондент "КП-Екатеринбург"Евгений Стоянов

- В конце прошлого года пришлось расстаться с «ласточкой», выставил на продажу за 50 тысяч, - рассказал «КП-Екатеринбург» Денис Томкин. - Покупатель нашелся меньше чем за сутки. Приехал молодой парень с друзьями, но было видно, что они не разбираются в машинах. Он буквально 100 метров проехался и сразу же заплатил наличкой. Я не придал значения его внешности: очки с толстыми линзами и рыжая борода. Такое же сейчас модно у молодежи, а тут выясняется, что теракт готовил…

Силовики не уезжали из "Ручейка" даже после завершения операции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРОХОДИЛА ОПЕРАЦИЯ

В сады силовики нагрянули около полуночи. Примерно в то же время жителей соседних домов, попросили покинуть свои жилища. Переждать операцию они должны были в автобусе. Там же у них переписали паспортные данные.

Силовики проверяли все машины, заезжающие в сад.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все боевики были гражданами РФ. У одного из них было двойное гражданство: РФ и Азербайджана, - рассказывает источник в силовых структурах. – Сейчас отрабатываются две версии, как их завербовали. Приоритетная: через умеренных в мечети. Скорее всего, они вступили в чаты, которые распространены в соцсетях. Мозги там промывают 24 часа в сутки. А эти парни были молодые и видимо не очень разборчивые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776293" frameborder="0"></iframe> Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК

По словам собеседника, троица резко арендовала дачный домик. За несколько дней они раздобыли оружие, в том числе пистолеты Макарова. А также изготовили самодельное взрывное устройство.

Машину осматривают сотрудники УФСБ. Фото: НАЦ

- Среди объектов, на которые планировалось нападение, был ряд объектов Минобороны, а также здание на Уралмаше, - продолжает силовик.

В три часа ночи жители садов услышали лай собак и автоматную очередь.

- Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы, - рассказывают в Национальном антитеррористическом комитете (НАЦ). - На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы.

У "двенашки" были выбиты боковые стекла. Фото: НАЦ

До пяти часов утра в Свердловской области действовал контртеррористический режим. В 5:15 его отменили. Однако жителей садов начали выпускать из автобуса уже ближе к шести утра. Людям настоятельно порекомендовали не покидать своих домов.

Машину террористов эвакуировали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом сами силовики уезжать не спешили: обследовали участок, изучали содержимое автомобиля ВАЗ 2112. У машины после ночной перестрелки было разбито боковое стекло, лобовое и капот были изрешечены пулями. Машину ближе к 12:00 увезли на эвакуаторе.

В сторожке было найдено готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы.

В НАЦ практически сразу же заявили, что все тро были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда) и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

23:00 - 00:00 - в «Ручеек» стали подтягиваться сотрудники УФСБ. На въездах и выездах были установлены посты ГИБДД.

00:30 - по официальной информации от НАК на территории области был введен контртеррористической режим. В это же время у местных жителей отключили свет в домах. А после этого началась эвакуация.

03:00 часа ночи жители «Ручейка» слышали автоматные очереди. Трое террористов были убиты.

05:15 - как сообщили в УФСБ региона, в Свердловской области снят контртеррористический режим.

06:00 – жильцам разрешили покинуть автобус и разойтись по домам.

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