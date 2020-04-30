«Террористы жили в доме сторожа»: соседи рассказали, как проходила операция ФСБ в Екатеринбурге

В коллективном саду «Ручеек» в Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня прошла контртеррористическая операция ФСБ. Силовики прибыли на место около 00:00. Жителей ближайших к месту домов попросили собрать вещи и покинуть жилище. Их отвели в безопасное место – в автобус. Там же у всех переписали паспортные данные. Спустя 20 минут в саду было отключено электричество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776298" frameborder="0"></iframe> Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ

На месте до сих пор работают силовики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня как раз инкубатор с животными перестал работать. Выглянула в окно, поняла, что не только у меня, а везде света нет по телевышке, на ней все огни погасли, - рассказывает председатель соседнего сада. - Только с трассы был свет. А затем где-то в три часа ночи я услышала две автоматные очереди. Думали, на трассе облава какая-то. А оказалось вон что.

Эту же информацию подтвердили и другие соседи. Сначала все услышали лай собак, а после стрельбу.

Соседей эвакуировали еще до начала операции.Фото: Евгений Стоянов

Как позже выяснилось, облава проходила возле домика, где раньше жил сторож. Осенью он съехал. А после него в дом заехали трое мужчин.

- Да, в сторожке с 17 апреля жили трое мужчин, - рассказывает председатель сада «Ручеек». - Нас всех эвакуировали. Около трех ночи была стрельба была.. Насколько я знаю, в доме нашли склад с оружием и взрывное устройство. Но нас же туда не пускали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776293" frameborder="0"></iframe> Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК

- Их почти никто не знал, не видел. Да там жили трое мужчин. По виду приезжих, ну то есть таджики, - добавляют соседи. - В середине апреля мы проводили общий субботник. И они вышли прибираться на участок. Нагребли огромную кучу мусора.

По словам соседей, одной из женщин стало плохо. Она была беременная и тяжело пережила стресс. Ей вызвали скорую.

Террористы жили в сторожке с 17 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операция закончилась уже ближе к 5:00 утра. Во время ее проведения в области объявили котртеррористический режим. В начале шестого в УФСБ по Свердловской области объявили о том, что режим снят.

- Контртеррористическая операция в Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения несовместимые с жизнью, - уточнили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776280" frameborder="0"></iframe> Видео с места антитеррористической операции в Екатернибурге.На месте событий работает корреспондент "КП-Екатеринбург"Евгений Стоянов

По имеющимся в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета данным, преступники были сторонниками международной террористической организации.

- Они принадлежали к ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда) и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности, — заявили в НАК.