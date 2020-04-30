2020-04-30T10:25:52+03:00
Происшествия

«Террористы жили в доме сторожа»: соседи рассказали, как проходила операция ФСБ в Екатеринбурге

Ночью на территории коллективного сада жители слышали автоматную очередь
Данил СВЕЧКОВОлег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
Поделиться:
Террористы жили в сторожке с 17 апреля.Террористы жили в сторожке с 17 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В коллективном саду «Ручеек» в Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня прошла контртеррористическая операция ФСБ. Силовики прибыли на место около 00:00. Жителей ближайших к месту домов попросили собрать вещи и покинуть жилище. Их отвели в безопасное место – в автобус. Там же у всех переписали паспортные данные. Спустя 20 минут в саду было отключено электричество.

Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ

На месте до сих пор работают силовики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте до сих пор работают силовики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня как раз инкубатор с животными перестал работать. Выглянула в окно, поняла, что не только у меня, а везде света нет по телевышке, на ней все огни погасли, - рассказывает председатель соседнего сада. - Только с трассы был свет. А затем где-то в три часа ночи я услышала две автоматные очереди. Думали, на трассе облава какая-то. А оказалось вон что.

Эту же информацию подтвердили и другие соседи. Сначала все услышали лай собак, а после стрельбу.

Соседей эвакуировали еще до начала операции. Фото: Евгений Стоянов

Соседей эвакуировали еще до начала операции.Фото: Евгений Стоянов

Как позже выяснилось, облава проходила возле домика, где раньше жил сторож. Осенью он съехал. А после него в дом заехали трое мужчин.

- Да, в сторожке с 17 апреля жили трое мужчин, - рассказывает председатель сада «Ручеек». - Нас всех эвакуировали. Около трех ночи была стрельба была.. Насколько я знаю, в доме нашли склад с оружием и взрывное устройство. Но нас же туда не пускали.

Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК

- Их почти никто не знал, не видел. Да там жили трое мужчин. По виду приезжих, ну то есть таджики, - добавляют соседи. - В середине апреля мы проводили общий субботник. И они вышли прибираться на участок. Нагребли огромную кучу мусора.

По словам соседей, одной из женщин стало плохо. Она была беременная и тяжело пережила стресс. Ей вызвали скорую.

Террористы жили в сторожке с 17 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Террористы жили в сторожке с 17 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операция закончилась уже ближе к 5:00 утра. Во время ее проведения в области объявили котртеррористический режим. В начале шестого в УФСБ по Свердловской области объявили о том, что режим снят.

- Контртеррористическая операция в Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения несовместимые с жизнью, - уточнили в ведомстве.

Видео с места антитеррористической операции в Екатернибурге.На месте событий работает корреспондент "КП-Екатеринбург"Евгений Стоянов

По имеющимся в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета данным, преступники были сторонниками международной террористической организации.

- Они принадлежали к ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ решением Верховного суда) и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности, — заявили в НАК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КТО в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля 2020 года»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
Дорожники закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге
Минэнерго РФ подтвердило аттестацию газоспасателей АО «Екатеринбурггаз»
Больше 30 тысяч свердловских ветеранов получили выплаты в честь юбилея Победы
«Победа в лицах»: на улицах Екатеринбурга появились портреты фронтовиков
В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перекроют движение по Фрезеровщиков
Впервые за 40 лет: в Нижнем Тагиле к 9 мая за 38 миллионов отреставрируют парк Победы
В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Тушили больше часа: в саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар
«Подумай обязательно»: автор «Любимки» зовет екатеринбуржцев сняться в его новом клипе
Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено
Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят