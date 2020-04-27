2020-04-27T16:48:16+03:00
Общество

Ушел на войну добровольцем в 17 лет: история ветерана Виллена Корча

Он принимал участие в боях с немецкими захватчиками на Кюстринском плацдарме
Данил СВЕЧКОВ
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Войну Виллен Никитич закончил в городе Фюрстенберг на Одере. Фото: предоставлено Сталиной ГавриловойВойну Виллен Никитич закончил в городе Фюрстенберг на Одере. Фото: предоставлено Сталиной Гавриловой
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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка».

На страницах газеты, на сайте ural.kp.ru, а также на радио «КП»- Екатеринбург (92,3 FM) мы рассказываем истории ваших ветеранов. Историю Виллена Корча нам прислала его родственница Сталина Гаврилова.

В годы Великой Отечественной войны особенно много было тех, кто уходил защищать Родину добровольцем. Среди таких людей был и Виллен Никитич Корча. Он родился в 1926 году. Когда началась Великая Отечественная война ему было всего 15 лет. Возраст при котором даже в тяжелые годы войны не призывали в армию (лишь с 16 лет молодой человек мог вступить в вооруженные силы, чтобы защищать страну с оружием в руках, - Ред.).

Виллен Никитич был награжден орденом Отечественной войны II степени. Фото: предоставлено Сталиной Гавриловой

Виллен Никитич был награжден орденом Отечественной войны II степени. Фото: предоставлено Сталиной Гавриловой

Когда Виллену Никитичу исполнилось 17 лет, он по комсомольскому набору ушел добровольцем служить в военно-морском флоте. Это случилось в конце июля 1943 года.

- Дедушка был зачислен в школу связи учебного отряда Тихоокеанского флота, - рассказывает Сталина Гаврилова. - В августе 1944 года направлен в действующую Краснознаменную Днепровскую военную флотилию. Служил во втором районе службы наблюдения и связи в городе Киеве, а затем в городе Черкассы на реке Днепр.

Под конец 1944 года вместе с частью Виллена Никитича передислоцировали в Польшу. А затем их перевели и в Германию служить на реках Варта и Одер.

- В марте - апреле 1945 года он принимал участие в боях с немецкими захватчиками на Кюстринском плацдарме на реке Одер, - добавляет Сталина Гаврилова. - Войну закончил в городе Фюрстенберг на Одере. Был награжден орденом Отечественной войны II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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