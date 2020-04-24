«Можно и похудеть»: в Роспотребнадзоре показали, как правильно питаться на самоизоляции

Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции – неизвестно. А так как за праздную прогулку по городу можно схлопотать штраф – от 3 до 5 тысяч рублей, многие все-таки остаются дома. Кто-то на удаленной работе, другие просто, чтобы поберечь свое здоровье и своих близких. Одна из проблем, с которой сталкиваются самоизолянты – это питание. Ведь, когда ты находишься в непосредственной близости от холодильника, тропа к нему не зарастает. Недавно Роспотребнадзор опубликовал недельное меню для тех, кто соблюдает карантин. Журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обойдутся продукты.

Меню на понедельник.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЗДОРОВО ДОРОГО

Специалисты Роспотребнадзора расписали рацион для взрослого человека старше 18 лет. Указали среднесуточное содержание пищевых веществ: белки - 90 г., жиры - 70 г., углеводы - 240 г. и энергетическую ценность - 1950 ккал.

- Чтобы поддерживать нормальную массу тела, необходимо снизить калорийность на 200-400 ккал. по сравнению с привычным рационом, - объясняют в ведомстве. – Для детей это от 1500-2000 ккал., для взрослых женщин от 1600-2000 ккал., взрослых мужчин – 1800-2100 ккал.

Меню на вторник.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Если следовать меню, придется питаться шесть раз в день: два завтрака, обед, полдник, ужин и ночной перекус. Каждый день суп, мясо, молочка и фрукты.

- В период самоизоляции рекомендуем придерживаться режима питания, включающего три основных приема и 1-2 перекуса, - продолжают специалисты. – На завтрак рекомендуем есть кашу, яйца или запеканки, на второй завтрак можно фрукты и йогурты, но без сладких наполнителей. На обед обязательно свежие овощи или салат с растительным маслом. Туда же суп и блюда из нежирного мяса. Полдник тоже самое, что и на второй завтрак, но не повторять. В ужин можно употреблять крупы, творог, рыбу или мясо.

Меню на среду.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Журналист «Комсомолки», сидя на «удаленке», решила посмотреть во сколько ей обойдется «здоровое» меню. Выбирала товары без изысков в интернет-магазинах, которые привозят все на дом. В итоге покупка обошлась в 5 285, 75 руб. Не хило на одного человека.

Особенно, если из-за коронавируса ваши доходы снизились и вынуждены сидеть без работы. Но если постараться можно найти эти же продукты в более дешевых магазинах.

Впрочем, диетологи данное меню одобряют.

- Оно хорошо сбалансировано и разнообразно. Подходит как мужчинам, так и женщинам, - считает врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина. – Но я бы предложила заменить покупные соки на морсы собственного приготовления. В магазинных слишком много сахара. Если добавить еще физическую активность, на таком меню можно и похудеть.

Меню на четверг.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Меню на пятницу.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Меню на субботу.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Меню на воскресенье.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СПИСОК ПОКУПОК ДЛЯ МЕНЮ ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

Яйца 10 шт. – 68 руб.,

Масло растительное (Золотая семечка) 1 бут – 83 руб.,

Хлеб (Ржаной) 1 б. – 38 руб.,

ОВОЩИ:

Огурцы 2 кг. – 140 руб.,

Помидоры 2 кг. – 318 руб.,

Сладкий перец 0,5 кг. – 165 руб.,

Картофель 5 кг. – 145 руб.,

Морковь 2 кг. – 126 руб.,

Свекла 1 кг. – 46 руб.,

Лук 5 кг. -68 руб.,

Броколли (400 гр.) – 92 руб.,

Капуста 3 кг. -81 руб.,

ФРУКТЫ:

Яблоки (Семиренко) 0,5 кг. – 79,5 руб.,

Груша (Пакхам) 05, кг. . – 80 руб.,

Банан 0,5 кг. – 41 руб.,

Апельсин 0,5 кг. - 45,5 руб.,

НАПИТКИ, СУХОФРУКТЫ:

Шиповник 100 гр. – 120 руб.,

Сухофрукты 0,5 кг. – 50 руб.,

Курага 0,5 кг. – 109 руб.,

Кисель 2 п. – 64 руб.,

Какао 1п. – 70 руб.,

Кофе (Nescafe)1п. -140 руб.,

Чай (Майский) 1 п. – 100 руб.,

Сок апельсиновый (Фруктовый сад) 1 л. – 110 руб.,

Сок яблочный (Моя семья) 1 л. – 83 руб.,

Сок гранатовый (Зурбаган) 1 л. – 158 руб.,

Брусничный морс (Северная ягода) 1 л. – 95 руб.,

Сок виноградный (Любимый) 1 л. – 72 руб.,

МОЛОЧКА:

Кефир (Ирбитский) 1 л. - 124 руб.,

Творог (Ирбитский 0 %) 4 п. по 350 гр. – 400 руб.,

Йогурт питьевой (Campina) 3 бут по 285 гр. – 147 руб.,

Йогурт без добавок (Danone) 4 шт. – 172 руб.,

Ацидофилин 1 шт. – 49 руб.,

Варенец 1 шт. – 42 руб.,

Молоко (Ирбитский) 1 литр – 45 руб.,

Сметана (Ирбитская 20 %) 200 гр. – 45 руб.,

КРУПЫ:

Гречка 1п. - 69 руб.,

Вермишель 1п. – 15 руб.,

Овсянка (Геркулес) 1п. – 51 руб.,

Рис 1 п. – 62 руб.,

Фасоль (Мистраль Кидни красная) 1 п. – 112 руб.,

РЫБА, МЯСО:

Фарш 0,5 кг. – 323 руб.,

Куриная грудка 0,5 кг. – 109, 95 руб.,

Курица бедро 0,5 кг. – 104,5 руб.,

Индейка 0,5 кг. -199, 95 руб.,

Говядина 1 кг. – 329, 90 руб.,

Рыба (минтай филе) – 269, 90 руб.,

ИТОГО – 5 285, 75 руб.