«Можно и похудеть»: в Роспотребнадзоре показали, как правильно питаться на самоизоляции
Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции – неизвестно. А так как за праздную прогулку по городу можно схлопотать штраф – от 3 до 5 тысяч рублей, многие все-таки остаются дома. Кто-то на удаленной работе, другие просто, чтобы поберечь свое здоровье и своих близких. Одна из проблем, с которой сталкиваются самоизолянты – это питание. Ведь, когда ты находишься в непосредственной близости от холодильника, тропа к нему не зарастает. Недавно Роспотребнадзор опубликовал недельное меню для тех, кто соблюдает карантин. Журналисты «Комсомолки» подсчитали, в какую сумму обойдутся продукты.
Меню на понедельник.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ЗДОРОВО ДОРОГО
Специалисты Роспотребнадзора расписали рацион для взрослого человека старше 18 лет. Указали среднесуточное содержание пищевых веществ: белки - 90 г., жиры - 70 г., углеводы - 240 г. и энергетическую ценность - 1950 ккал.
- Чтобы поддерживать нормальную массу тела, необходимо снизить калорийность на 200-400 ккал. по сравнению с привычным рационом, - объясняют в ведомстве. – Для детей это от 1500-2000 ккал., для взрослых женщин от 1600-2000 ккал., взрослых мужчин – 1800-2100 ккал.
Меню на вторник.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Если следовать меню, придется питаться шесть раз в день: два завтрака, обед, полдник, ужин и ночной перекус. Каждый день суп, мясо, молочка и фрукты.
- В период самоизоляции рекомендуем придерживаться режима питания, включающего три основных приема и 1-2 перекуса, - продолжают специалисты. – На завтрак рекомендуем есть кашу, яйца или запеканки, на второй завтрак можно фрукты и йогурты, но без сладких наполнителей. На обед обязательно свежие овощи или салат с растительным маслом. Туда же суп и блюда из нежирного мяса. Полдник тоже самое, что и на второй завтрак, но не повторять. В ужин можно употреблять крупы, творог, рыбу или мясо.
Меню на среду.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Журналист «Комсомолки», сидя на «удаленке», решила посмотреть во сколько ей обойдется «здоровое» меню. Выбирала товары без изысков в интернет-магазинах, которые привозят все на дом. В итоге покупка обошлась в 5 285, 75 руб. Не хило на одного человека.
Особенно, если из-за коронавируса ваши доходы снизились и вынуждены сидеть без работы. Но если постараться можно найти эти же продукты в более дешевых магазинах.
Впрочем, диетологи данное меню одобряют.
- Оно хорошо сбалансировано и разнообразно. Подходит как мужчинам, так и женщинам, - считает врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина. – Но я бы предложила заменить покупные соки на морсы собственного приготовления. В магазинных слишком много сахара. Если добавить еще физическую активность, на таком меню можно и похудеть.
Меню на четверг.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Меню на пятницу.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Меню на субботу.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Меню на воскресенье.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
СПИСОК ПОКУПОК ДЛЯ МЕНЮ ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:
Яйца 10 шт. – 68 руб.,
Масло растительное (Золотая семечка) 1 бут – 83 руб.,
Хлеб (Ржаной) 1 б. – 38 руб.,
ОВОЩИ:
Огурцы 2 кг. – 140 руб.,
Помидоры 2 кг. – 318 руб.,
Сладкий перец 0,5 кг. – 165 руб.,
Картофель 5 кг. – 145 руб.,
Морковь 2 кг. – 126 руб.,
Свекла 1 кг. – 46 руб.,
Лук 5 кг. -68 руб.,
Броколли (400 гр.) – 92 руб.,
Капуста 3 кг. -81 руб.,
ФРУКТЫ:
Яблоки (Семиренко) 0,5 кг. – 79,5 руб.,
Груша (Пакхам) 05, кг. . – 80 руб.,
Банан 0,5 кг. – 41 руб.,
Апельсин 0,5 кг. - 45,5 руб.,
НАПИТКИ, СУХОФРУКТЫ:
Шиповник 100 гр. – 120 руб.,
Сухофрукты 0,5 кг. – 50 руб.,
Курага 0,5 кг. – 109 руб.,
Кисель 2 п. – 64 руб.,
Какао 1п. – 70 руб.,
Кофе (Nescafe)1п. -140 руб.,
Чай (Майский) 1 п. – 100 руб.,
Сок апельсиновый (Фруктовый сад) 1 л. – 110 руб.,
Сок яблочный (Моя семья) 1 л. – 83 руб.,
Сок гранатовый (Зурбаган) 1 л. – 158 руб.,
Брусничный морс (Северная ягода) 1 л. – 95 руб.,
Сок виноградный (Любимый) 1 л. – 72 руб.,
МОЛОЧКА:
Кефир (Ирбитский) 1 л. - 124 руб.,
Творог (Ирбитский 0 %) 4 п. по 350 гр. – 400 руб.,
Йогурт питьевой (Campina) 3 бут по 285 гр. – 147 руб.,
Йогурт без добавок (Danone) 4 шт. – 172 руб.,
Ацидофилин 1 шт. – 49 руб.,
Варенец 1 шт. – 42 руб.,
Молоко (Ирбитский) 1 литр – 45 руб.,
Сметана (Ирбитская 20 %) 200 гр. – 45 руб.,
КРУПЫ:
Гречка 1п. - 69 руб.,
Вермишель 1п. – 15 руб.,
Овсянка (Геркулес) 1п. – 51 руб.,
Рис 1 п. – 62 руб.,
Фасоль (Мистраль Кидни красная) 1 п. – 112 руб.,
РЫБА, МЯСО:
Фарш 0,5 кг. – 323 руб.,
Куриная грудка 0,5 кг. – 109, 95 руб.,
Курица бедро 0,5 кг. – 104,5 руб.,
Индейка 0,5 кг. -199, 95 руб.,
Говядина 1 кг. – 329, 90 руб.,
Рыба (минтай филе) – 269, 90 руб.,
ИТОГО – 5 285, 75 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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