«Хотели сначала бросить работать»: уральские аграрии рассказали, как изменится цена на молоко и овощи

Ситуация с распространением коронавируса вносит свои коррективы в жизнь Свердловской области, однако к увеличению цены на молочную продукцию она не приведет. Об этом сообщил сегодня, 15 апреля, Михаил Копытов, председатель Союза животноводов Урала. При этом, что интересно, затраты на его производство растут. Больше всего из-за изменения курса доллара и евро.

- Витамины, к сожалению, все импортные. Техника тоже - запчасти надо везти из Европы, - говорит Михаил Копытов. - Но мы (представители отрасли, - Ред.) вчера встречались. Договорились, что вместе будем работать, если будут резкие изменения в сторону падения или увеличения цен.

Сами производители молочной продукции отмечают, что несмотря на пандемию и особый режим, в котором живет сейчас Свердловская область, каких-то существенных изменений в плане производства у них не произошло.

Роста цен на молочную продукцию произойти не должно, говорят производители.

- В январе мы в среднем отправляли покупателям в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую область порядка 300 тонн продукции. Сейчас существенного снижения в потреблении нет, - говорит Сергей Суетин, директор Ирбитского молочного завода. - Но в то же время мы реально отслеживаем ситуацию. Прогнозируем что в ближайший период снижение потребительского спроса должно быть. Готовимся к этому, причем не только мы но и все предприятия переработчики молока Свердловской области. Что касается нашего предприятия... Есть изменения курса рубля, стоимости упаковки и материалов. Но несмотря на это сегодня наш завод держит цены и не планирует их повышение в ближайшее время.

От изменения курса иностранной валюты, кстати, зависят и производители овощей в Свердловской области, так как вся отрасль на Урале работает с семенами, поставляемыми из-за рубежа.

- Семенной картофель свой собственный у нас только через два года появится, - объясняет Виталий Дунин, председатель Союза овощеводов. - А пока, чтобы завести в Россию килограмм зарубежного семенного картофеля из-за курса евро и доллара нужно заплатить больше 150 рублей.

О семенах для посадки овощей и картофеля на будущий год овощеводы позаботились еще осенью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, на этот сезон все овощеводы семенами уже обеспечены, так как заказывают они их еще осенью и их уже завезли в Россию. Сложность может возникнуть лишь на следующий год, так как себестоимость семян будет уже другой.

- Сегодня сказать, что нет семян и овощей на рынке - нельзя, - отмечает Виталий Дунин. - Семенами картофеля тоже обеспеченность есть. Товарные запасы есть. Свердловская область и май, и июнь будет обеспечена. Потом картофель свежий появится. Мы порядка 5 тысяч тонн картофеля отгрузили в Астрахани и Краснодаре - и оттуда картофель на наш рынок пойдет уральский. Кроме того, у овощеводов сезон реализации уже заканчивается. Посев капусты в теплицах начали. Готовимся к следующему урожаю. Вирус конечно напугал очень сильно. Хотели сначала бросить работать, потом поняли, что кормить народ надо.

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