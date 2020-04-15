В Свердловской области – еще 12 случаев коронавируса

В Свердловской области официально подтвердили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе - 105 заболевших.

- Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района и Серова. Кроме того, среди заболевших жители других регионов – Москвы и Челябинской области, - сообщили в оперштабе. - Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Но есть и хорошие новости: еще семь человек полностью вылечились. Двойные анализы, которые они сдавали, показали отрицательный результат, поэтому их выписали домой. И теперь в регионе официально 44 выздоровевших.

Фото: стопкоронавирус.рф

Сегодня утром в Екатеринбург прилетел второй спецборт, груженый гуманитарной помощью для свердловских и челябинских больниц. На нем из Китая привезли защитные маски и костюмы для больниц и подстанций скорой помощи. Первый борт прилетел 13 апреля, его груз уже раздали врачам.

Мы также недавно писали, что в Екатеринбурге целую больницу №24 закрыли на карантин из-за того, что у нее обнаружили жительницу, у которой подтвердился диагноз на коронавирус. Весь персонал учреждения изолирован, а к больным не могут приходить даже родственники.

А международная промышленная выставка «Иннопром», которая вот уже 10 лет проводится в столице Урала, переходит в онлайн-режим. На интернет-портале покажут лекции, которые должны были состоятся этим летом, но не состоятся из-за пандемии коронавируса.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.