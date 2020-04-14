О чем уральцы просят губернатора Свердловской области: субботник отложим, а маски сошьем сами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в ежедневном режиме публиковать ответы на вопросы жителей региона. Во вторник, 14 апреля, глава региона выдал очередной блок ответов на актуальные в период режима самоизоляции вопросы.

Во вступлении Евгений Куйвашев обратился к мэрам уральских городов и главам округов региона с настоятельной просьбой читать его посты с вопросами и ответами в Instagram. Это позволит более оперативно реагировать на вопросы уральцев.

Сегодня губернатору доложили о том, что в детской поликлинике №1, которая находится в Екатеринбурге по адресу: улица Санаторная, 22, нет медицинских масок для сотрудников. Поэтому коллектив сам шьет средства защиты.

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«Когда медикам передадут маски, которые привезли из Китая», - поинтересовались сотрудники медицинского учреждения у губернатора Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, весь гуманитарный груз с масками и другими средствами защиты из Китая сейчас распределяют среди лечебных учреждений Свердловской области. Что касается это детской поликлиники, то там используются многоразовые маски – в стационаре, и комплекты одноразовых масок и халатов – на вызовах.

Все средства защиты, по словам свердловского губернатора, у больницы №8 и детской поликлиники №1, которая прикреплена к этой больнице, там есть.

Свердловская область переживает режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

«Сестрам-хозяйкам предлагалось шить марлевые маски впрок и за отдельное вознаграждение», - уточнил Евгений Куйвашев.

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Бюджетники одного из городов Свердловской области пожаловались губернатору на то. Что работодатели заставляют их нарушать режим самоизоляции и выходить на субботник. Также бюджетникам приходится выходить на работу, несмотря на то, что вместо 25 тысяч рублей, им могут заплатить всего 15 тысяч.

В ответ Евгений Куйвашев заявил, что пока не время проводить субботники, так как это большой риск для здоровья людей.

«Каким бы ни было благим намерение, сейчас для субботников не время. И я надеюсь, глава, о котором Вы пишете, меня услышит», - заключил губернатор.

Снова главе региона сообщили о том, как плохо убираются подъезды в многоквартирных домах Екатеринбурге. На сей раз об этом поведали жители домов по улицам Черноярская и Индустрии. Губернатор в очередной раз пообещал разобраться и попросил коммунальщиков ответственнее относиться к работе.

Жительница Ревды спросила Евгения Куйвашева, можно ли работать в эти дни небольшому бизнесу по пошиву и ремонту одежды?

В ответ губернатор Свердловской области заявил, что при соблюдении санитарных требований и использовании средств индивидуальной защиты, а также при дистанцировании сотрудников, работать никто не запрещает.

Также уральцы волнуются о том, что в Москве заявили: регионы на 3-4 недели отстают от столицы по распространению эпидемии. Значит ли это, что нас ждет такая же ситуация в скором времени?

«Не стоит говорить об отставании или опережении регионами друг друга», - отвечает Евгений Куйвашев, по словам которого сейчас в Свердловской области выработан комплексный подход, который помогает минимизировать распространение COVID-19.

«Дальнейший ход событий зависит от каждого из нас», - резюмировал глава региона.