Как и где в Екатеринбурге купить семена и саженцы для огорода во время самоизоляции

Дачный сезон в России в этом году будет непростым. Погода во многих регионах, в том числе и в Свердловской области, уже установилась довольно теплая. Пора бы готовиться к первым посадкам. Однако пандемия коронавируса вносит свои коррективы - даже если самоизолироваться за городом на своем участке, то где взять семена, саженцы и вообще посадочный материал, если магазины с ними закрыты, наряду с торговыми центрами и ресторанами?

К счастью, в Свердловской области с этим полегче. Губернатор Евгений Куйвашев на днях расширил перечень компаний, которым можно работать несмотря на особый режим в регионе.

Среди прочего, с 13 апреля в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Березовском, Красноуральске, Верхней Салде, Полевском, Богдановиче и Нижнем Тагиле этим указом была разрешена продажа семян, саженцев, цветов, посадочных материалов и садово-огородного инвентаря. В связи с эти уже в понедельник многие магазины с таким товаром открылись.

Многие магазины семян в Екатеринбурге открылись только в понедельник 13 апреля.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Наши магазины открылись, уже работаем. Люди идут, хотят побыстрее все купить, опасаются, что снова магазины с семенами закроют. Есть ведь русская пословица: рожь сей, несмотря ни на что, - рассказывает Андрей Наумов, менеджер отдела реализации компании «Сортсемовощ» в Екатеринбурге. - Но это если говорить именно про магазины. Само то наше предприятие относится к сельхозпроизводителям. Мы выращиваем рассаду и семенной картофель. Поэтому мы еще чуть раньше магазинов смогли начать работу. Кроме того мы также продаем наши товары дистанционно. Стараемся по телефону обслуживать. А для тех, кто приходит в магазины предлагаем антибактериальные салфетки при входе, чтобы руки обработать.

Кстати, часть магазинов для садоводов действительно могли открыться еще на прошлой неделе. Связано это с указом губернатора от 3 апреля, по которому региональное Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка должно было обеспечить бесперебойную работу организаций, реализующих средства защиты растений, удобрения и стимуляторы роста растений, а также семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур.

- У нас магазин еще неделю назад открылся, - говорят сотрудники магазина для садоводов на улице Седова. - Посетителей сначала вообще мало было, но с понедельника, когда люди услышали, что магазины открываются, стало побольше. Покупают, как обычно, удобрения, семена и землю.

Покупать семена, кстати, во многих магазинах можно и дистанционно.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как отмечают сотрудники таких магазинов, дни простоя довольно сильно сказались на их бизнесе, так как, не имея доходов, они все равно должны были платить за аренду помещений. И сейчас они стараются наверстать упущенное. Пока что поток посетителей восстановился не полностью - многие граждане все же соблюдают режим самоизоляции.

- Много звонков к нам поступает от покупателей, спрашивают работаем мы уже или нет. Часто пожилые покупатели по телефону делают заказы. Потом приходят их дети или внуки и забирают товар, - рассказывает Вера Софронова, руководитель магазина «Земледелие». - Семена томатов и перцев сейчас уже не актуальны, потому что в феврале-марте их нужно было посадить на рассаду. Сейчас более актуальны те растения, которые в открытый грунт сажают - это однолетние цветы, зелень, севок, картофель семенной, посадочный. Маски у нас теперь обязательны, перчатки и разметка на полу, как и везде.

Некоторые магазины для садоводов смогли открыться еще на прошлой неделе.Фото: Андрей КОПАЛОВ

А вот с крупными торговыми сетями, где можно было купить саженцы и семена, не так просто. Например, гипермаркет ОБИ не стал открывать свои магазины ни на прошлой неделе, ни в понедельник.

- После вступления в силу нового указа губернатора Свердловской области мы приступили к переговорам с администрацией Екатеринбурга. Сейчас ведем конструктивный диалог с властями города по поводу открытия для посетителей гипермаркета, расположенного в ТЦ «Карнавал», - говорят в пресс-службе сети гипермаркетов ОБИ. - Сейчас гипермаркеты ОБИ в Екатеринбурге работают в режиме выдачи интернет-заказов и доставки. Все необходимые покупки для подготовки к открытию дачного сезона и ремонта можно безопасно оформить, не выходя из дома. Широкий ассортимент товаров, в том числе саженцы, семена, посадочный материал и садовый инвентарь, можно заказать online на сайте или через мобильное приложение ОБИ. Покупатели могут воспользоваться услугой «Закажи и забери» и получить свой заказ в ближайшем гипермаркете, а также оформить доставку домой или на дачу.