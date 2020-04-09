«Упали продажи и меня уволили»: как в Свердловской области получить пособие по безработице, обещанное Владимиром Путиным

Накануне президент Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам в связи с ситуацией, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции. Глава государства сделал ряд важных заявлений, например, о мерах поддержки бизнеса, увеличении зарплат медикам, а также о пособиях, которые должны получать люди, потерявшие работу из-за введения режима самоизоляции.

- Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей, - уточнил президент.

«РАБОТАДАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ ПРИЗНАТЬ, ЧТО УВОЛЬНЕНИЕ СВЯЗАНО С КОРОНАВИРУСОМ»

Мы решили объехать несколько центров занятости Екатеринбурга, чтобы поговорить с людьми, лишившимися работы из-за коронавируса. Также мы узнали у департамента по труду и занятости населения Свердловской области как получить пособие по безработице.

- Мы принимаем только тех людей, кто записался через интернет, - говорит на входе охранник центра занятости, расположенного на 8 марта,12.

На 8 марта,12 принимают только тех посетителей, кто записывался через интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

- Но у меня нет интернета, а я хочу оформить пособие, - говорит одна из посетительниц пожилого возраста.

После этого женщину направляют в центр занятости по адресу Шейнкмана, 22. Там пособие по потере работы можно оформить, не прибегая к записи через госуслуги в интернете, достаточно взять талончик и отстоять в живой очереди.

На входе сотрудники центра сидят в масках и с антисептикомФото: Алексей БУЛАТОВ

На входе двое мужчин в масках распределяют людские потоки. На них надеты медицинские маски, а на столе стоит антисептик. С введением на Урале режима самоизоляции это необходимые атрибуты для работы любой организации.

На Шейнкмана людей довольно много. Сотрудники центра признаются, что посетителей у них гораздо больше, чем в остальные дни. Они считают, что это связано со вчерашним обращением Владимира Путина.

Посетили центра занятости идут на контакт неохотно. Но мы все-таки находим людей, готовых поговорить.

Одного из посетителей, сидящих в очереди, зовут Евгений. Молодой парень работал аниматором в фирме, занимающейся организацией детских праздников. Его сократили в конце марта – с введением в Свердловской области режима самоизоляции.

- Увидел вчера обращение президента, вот и решил прийти, оформить пособие, может быть, получится, - говорит Евгений.

- Меня тоже уволили, когда это все началось, но еще до введения режима самоизоляции, это было 25 марта, - рассказывает еще один посетитель центра занятости по имени Наталья.

Она работала менеджером по продажам в фирме, занимающейся производством и продажей ковролина.

К пособию по безработице в Свердловской области прибавляется районный коэффициентФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне сказали, что продажи у фирмы сильно упали, но никто не говорил, что это связано с коронавирусом, просто сказали, что так сложились обстоятельства и попросили написать заявление по собственному…

Посетительница центра занятости по имени Елена работала в частном детском саду воспитателем. После введения режима самоизоляции владелец садика признался, что не сможет платить ей зарплату. Трудоустроена Елена была неофициально, поэтому женщина считает, что в течении трех месяцев получать 12 тысяч рублей, обещанные президентом, она скорее всего не сможет.

К разговору подключается девушка по имени Светлана, сидящая в очереди. Она рассказывает о печальном опыте своих бывших коллег – сотрудников одной известной в Екатеринбурге сети быстрого питания.

- Мне пришлось уволиться из-за проблем со здоровьем, еще до всех этих событий с коронавирусом, но я до сих пор состою в рабочем чате в WhatsApp. Так вот, когда началась первая нерабочая неделя, весь персонал заставили написать заявления на отпуск без содержания. Конечно, этого делать никто не хотел, но что поделать? Раз начальство сказало…

Правда, девушка уточнила, что так поступило руководство только одного ресторана, какая ситуация в других – она не знает.

КАК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗРАБОТНОМУ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ В 13949 РУБЛЕЙ

Если говорить о пособии, которое теперь будут получать безработные жители Свердловской области, то в нашем регионе к тем 12 130 рублям, о которых говорил глава государства, добавляется еще и районный коэффициент. В каждой области он свой. У нас - 15%.

- Районный коэффициент будет учитываться также, как и раньше. Максимальное пособие по безработице у нас - 13 949 рублей, - объясняет «Комсомолке» Ольга Рулева, пресс-секретарь Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. - Все будет в рамках российского законодательства. Сейчас очень быстро стараемся переформатировать работу службы занятости на временный режим. Будем продумывать механизм выплаты пособия.

В департаменте напомнили, что в связи с ситуацией из-за вспышки коронавируса, идти в центры занятости теперь не нужно. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через официальный сайт Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (szn-ural.ru).

Там нужно войти в «Личный кабинет». Если у вас уже есть учетная запись на портале Госуслуг, то попасть в «Личный кабинет» можно через нее. На сайте для этого есть специальный пункт «Войти через госуслуги». В противном случае нужно пройти регистрацию на сайте Департамента. Правда, тогда может понадобиться прийти в центр занятости, чтобы подтвердить свою личность.

В личном кабинете, следуя инструкциям, вам будет нужно отсканировать и загрузить на сайт свой паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, а также справку с последнего места работы за последние три месяца, но это не 2НДФЛ. В кадровой службе вашего предприятия поймут о какой именно справке идет речь.

После того, как вы отправите все сканы документов, останется только ждать звонка. Примерно через 10 дней после этого вас должны будут пригласить в центр занятости по месту прописки, чтобы присвоить вам статус безработного. Вот теперь собой уже будет нужно взять оригиналы тех документов, которые вы отправляли, и лично явиться в центр занятости.

С этого момента вы начинаете получать пособие. А чтобы вам его не прекратили выплачивать, два раза в месяц вам будет нужно подтверждать в центре занятости, что вы все еще не нашли работу. Сейчас это тоже происходит дистанционно - накануне даты наступления перерегистрации вам позвонит специалист.

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