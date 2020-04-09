Как работает Почта России в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции

Как работает Почта России в Екатеринбурге и Свердловской области в апреле 2020 года? Какие услуги, и каким образом оказывают сотрудники предприятия в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса? Принимают ли здесь коммунальные платежи и можно ли оплатить штрафы, пошлины, комиссии и отправку писем? Этими вопросами редакцию «КП-Екатеринбург» буквально атаковали наши читатели.

На эти вопросы ответил директор «Почты России» на Урале Дмитрий Киселев.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ РОССИИ

С 9 апреля до особого распоряжения большая часть почтовых отделений в городах в Екатеринбурге и других городах Свердловской области работают с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, с перерывом с 13 до 14 часов, в субботу и воскресенье отделения «Почты России» работать не будут.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле опорные отделения будут работать в прежнем режиме: 7 дней в неделю: с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 10 до 15 часов.

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Адреса опорных отделений «Почты России» в Екатеринбурге:

- Главпочтамт.

- Почтовое отделение №105 на улице Сахарова, 78.

- Почтовое отделение №85 на Титова, 14.

- Почтовое отделение №141 на Бебеля ,162.

- Почтовое отделение №143 на Индустрии, 26.

* в Нижнем Тагиле по прежнему графику продолжает работать Главпочтамт.

Как работают почтовые отделения в Екатеринбурге и городах области.

На вход в отделения «Почты России» действуют ограничения: администратор на входе пускает клиентов в помещение по количеству работающих окон.

Работа в отделениях ведется в особом режиме: на полу начертаны специальные желтые полосы, которые отделяют посетителей от операторов на расстояние не меньше 1,5 метров.

- Жители эти ограничения восприняли совершенно нормально, негативных отзывов с их стороны к нам не поступало, - рассказывает Дмитрий Киселев.

Часть посылок развозят по домамФото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть жителей Екатеринбурга и Свердловской области сегодня получают корреспонденцию через использование электронной подписи, через специальный код, который высылается на сотовый телефон.

На входе в каждое отделение стоит дозатор с антисептиком, все операторы работают в масках. В помещениях почтовых отделений несколько раз в день обрабатываются все рабочие поверхности: пол, окна, стойки, дверные и писчие ручки.

Сейчас для больших отделений закупают съемные прозрачные пластиковые барьеры.

УСЛУГИ НА ДОМУ

Сегодня «Почта России» доставляет корреспонденции за день больше, чем за весь февраль, ежедневно на дом доставлялось порядка 70-100 отправлений, а всего за прошедшие 7 дней – больше 11 тысяч посылок.

Всего же за неделю в Свердловскую область поступает около 90 тысяч посылок. С учетом заказных писем - 260 тысяч. Доставка стоит 100 рублей.

Почта России оказывает сегодня множество услуг прямо на дому. Это особенно важно в период самоизоляции.

Итак, какие услуги оказывает «Почта России» на дому дистанционно в апреле 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области:

- Прием всех коммунальных платежей, а также платы за вывоз мусора, за услуги связи, за образование, налоги, штрафы, госпошлины.

Оплата производится с помощью переносных кассовых аппаратов.

Также почтальоны доставляют на дом продукты питания: у каждого сотрудника есть большой перечень товаров. Товары, кстати, недорогие, эта услуга пользуется большим спросом.

В отделениях устанавливают пластиковые заслоныФото: Алексей БУЛАТОВ

Работают онлайн-сервисы на сайте и в мобильном приложении «Почты России»: здесь можно оформить любую корреспонденцию к отправке, оплатить онлайн. Потом можно с помощью штраих-кода или записать номер отправления, и с ним придти в отделение «Почты России».

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Можно самостоятельно оформить подписку себе и любому другому человеку, оплатив ее на сайте. Можно вызвать курьера для отправки ЕМS (экспресс-доставка писем и посылок).

- Большой спрос сегодня на сервис заказных электронных писем. Эти письма имеют статус юридически значимого документа. Эта услуга востребована судами, государственными органами: ГИБДД, ЗАГСы, Росреестр, ФССП. Физическое лицо можем, как получить от них официальный документ, так и отправить им такое же официальное письмо, - говорит Дмитрий Киселев.

ПЕНСИИ

В апреле почтальоны разнесли пожилым жителям Екатеринбурга и Свердловской области пенсии в среднем на 10 дней раньше обычного срока. Это связано с тем, чтобы успеть передать деньги до пика распространения коронавирусной инфекции. Сейчас выплаты получили уже 92% от общего числа пенсионеров, остальных просто не оказалось дома.

- Сегодня больше 90% сотрудников «Почты России» на Урале работают дистанционно на «удаленке». Кстати, прием на работу у нас не остановили, количество претендентов в апреле выросло в три раза. На работу принимаем дистанционно, - резюмирует Дмитрий Киселев.