Губернатор Куйвашев выделил премии свердловским медикам, сражающимся с коронавирусом: какого размера будет доплата

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил выделить гранты тем медикам, которые сейчас каждый день и каждую ночь сражаются с коронавирусом. Соответствующий указ о выделении денег за особые условия труда уже подписан. Как объясняет сам губернатор, сумма станет ежемесячной прибавкой к зарплате – своего рода премией – до тех пор, пока пандемия не пройдет.

- Врачи, работающие в стационарах больниц с пациентами, заразившимися коронавирусом, или с подозрением на него, получат по 40 тысяч, средний и младший медперсонал – по 20 и 10 тысяч соответственно, - заявил Куйвашев на своей странице в Instagram.

Кроме того, врачи скорой помощи будут каждый месяц получать дополнительно по 20 тысяч, средний медперсонал – по 15 тысяч, а другие сотрудники «скорой» - по пять тысяч.

Врачи лабораторий, которые работают, в частности, и с тестами на коронавирус, будут получать по 30 тысяч рублей надбавкой. Средний и младший медперсонал лабораторий – по 15 и 7,5 тысяч рублей соответственно.

- Я знаю, вам сейчас непросто. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Мы делаем все возможное, чтобы в больницах не было дефицита защитных средств, - обратился к медикам губернатор. – Если у вас возникают дополнительные вопросы, вы всегда можете задать мне их лично, в Instagram. Я всегда на связи.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Из них 25 человек полностью вылечились и были отпущены домой. Остальные находится под присмотром врачей в ГКБ №40.

Мы в выходные писали, как сотни екатеринбуржцев в Академическом вышли на балконы своих домов и зааплодировали всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом. Это вышло так сильно, что те врачи, которые застали это, растрогались до слез. А вчера звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников написал новую песню, которую посвятил работе врачей, сражающихся с коронавирусом. Вышло очень трогательно.