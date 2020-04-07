В Свердловской области - еще семь заболевших коронавирусом

В Свердловской области официально зарегистрировали еще семь случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 на Урале. Теперь в регионе - 51 заболевший.

Но есть и хорошие новости: 25 человек полностью вылечились и были отправлены по домам. Всех, кто с ними контактировал, также выписали. Остальные находится под наблюдением медиков в ГКБ №40.

- Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четырех - средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что на территории Свердловской области введен режим самоизоляции до 20 апреля. Это значит, что теперь выходить из дома можно только за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), чтобы сходить до ближайшего магазина и чтобы, если это необходимо, пойти на работу. Список фирм, которым разрешено работать в этот период, мы публиковали здесь.

Кроме того, накануне Заксобрание Свердловской области утвердило штраф за нарушение режима изоляции. Согласно документу, нарушителям придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица рискую получить от 200 до 500 тысяч штрафа. Окончательно поправки к закону рассмотрят на заседании Заксобрания девятого апреля. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. За сутки по России полностью выздоровели 88 человек.