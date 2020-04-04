2020-04-04T16:26:31+03:00
Общество

Врачи растрогались до слез: екатеринбуржцы вышли на балконы и поаплодировали медикам, сражающимся с коронавирусом

Добрую акцию жители Академического переняли у Италии, в которой вот уже несколько недель введен тотальный карантин
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня днем жители района Академический в Екатеринбурге решили провести очень трогательную и добрую акцию: около 16:00 сотни человек вышли на балконы своих квартир и зааплодировали врачам, которые ежедневно сражаются с коронавирусом. Многие даже дружно кричали «Спасибо».

- Накануне люди начали пересылать друг другу и в общедомовые чаты сообщения с призывом в одно время выйти на балконы или в открытые окна и прокричать слова благодарности, - рассказывают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. - Собраться вместе жители Академического не могут в условиях самоизоляции, но это не помешало им сделать одно общее дело.

А сами медики, которые случайно стали свидетелями этой доброй акции - и те, кто узнал о ней прямо во время своего дежурства, - растрогались буквально до слез.

Жители Академического поаплодировали врачам.Видео: свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом

Такая добрая традиция пришла из Италии, где местные жители вот уже несколько недель находится в условиях тотального карантина и не могут выйти из дома. Страна является одной из лидеров по числу жертв от коронавируса. И чтобы хоть как-то поддержать врачей, которые находятся на передовой этой битвы, местные жители решили им аплодировать - каждый вечер. После этого добрую традицию поддержали и в других странах.

Напомним, что в Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. Однако среди них есть и 15 выздоровевших - это хорошие новости. Все остальные пациенты находятся под наблюдением врачей в ГКБ №40.

У нас в регионе тоже введен режим самоизоляции - не так давно губернатор Куйвашев принял решение усилить его и скорректировал перечень товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023
«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома
«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Как в Свердловской области пройдет весенний призыв в армию во время карантина
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: будут ли штрафовать, если выйти на улицу во время карантина
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга