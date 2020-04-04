Врачи растрогались до слез: екатеринбуржцы вышли на балконы и поаплодировали медикам, сражающимся с коронавирусом

Сегодня днем жители района Академический в Екатеринбурге решили провести очень трогательную и добрую акцию: около 16:00 сотни человек вышли на балконы своих квартир и зааплодировали врачам, которые ежедневно сражаются с коронавирусом. Многие даже дружно кричали «Спасибо».

- Накануне люди начали пересылать друг другу и в общедомовые чаты сообщения с призывом в одно время выйти на балконы или в открытые окна и прокричать слова благодарности, - рассказывают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. - Собраться вместе жители Академического не могут в условиях самоизоляции, но это не помешало им сделать одно общее дело.

А сами медики, которые случайно стали свидетелями этой доброй акции - и те, кто узнал о ней прямо во время своего дежурства, - растрогались буквально до слез.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770912" frameborder="0"></iframe> Жители Академического поаплодировали врачам.Видео: свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом

Такая добрая традиция пришла из Италии, где местные жители вот уже несколько недель находится в условиях тотального карантина и не могут выйти из дома. Страна является одной из лидеров по числу жертв от коронавируса. И чтобы хоть как-то поддержать врачей, которые находятся на передовой этой битвы, местные жители решили им аплодировать - каждый вечер. После этого добрую традицию поддержали и в других странах.

Напомним, что в Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. Однако среди них есть и 15 выздоровевших - это хорошие новости. Все остальные пациенты находятся под наблюдением врачей в ГКБ №40.

У нас в регионе тоже введен режим самоизоляции - не так давно губернатор Куйвашев принял решение усилить его и скорректировал перечень товаров первой необходимости.