2020-04-07T06:35:51+03:00
Общество

«Так похожи судьбой на солдата»: звезда «Уральских пельменей» посвятил трогательную песню врачам, которые борются с коронавирусом

Вячеслав Мясников считает, что у медиков простая задача, как у военных: спасти и помочь [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: Вячеслав Мясников в InstagramФото: Вячеслав Мясников в Instagram
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников написал очень трогательную песню, которую посвятил всем российским врачам, которые сейчас борются с коронавирусом. Для них действительно наступило самое непростое время, многие пытаются, как могут, поддерживать их. В своей песне Мясников сравнивает врачей - с солдатами, у которых стоит такая же простая задача: спасти и помочь.

- Друзья мои, эта песня для тех, кому приходится тяжелее всего. На кого мы надеемся и кому верим - врачам! Хочется пожелать им здоровья и сказать огромное спасибо от всех нас! - рассказал сам Мясников.

Вячеслав Мясников написал песню про врачей.Видео: Вячеслав Мясников на YouTube

Кстати, врач, которая показана на фотографии к обложке клипа - мама артиста. Приводим полный текст песни для тех, у кого нет времени смотреть клип:

Ты выбрал однажды профессию эту,

С пути не сойти, с него не свернуть.

В здоровье страны весомую лепту

Ты вносишь - и это единственный путь.

Усталость отбросив в дежурства ночные,

На помощь спешат в России врачи.

Спасенье приносят, когда, обессилев,

Больная душа от боли кричит.

Обычное сердце под белым халатом.

Такое же точно, как у других.

Врачи так похожи судьбой на солдата.

Спасти и помочь - задача у них.

Сданы все экзамены в мединститутах,

Но жизнь не изучишь, пока не спасешь.

Лишь вы только знаете цену минутам,

Как в худшем из случаев веришь и ждешь.

О вашей работе иначе не скажешь -

Врачами своими гордится Россия.

Спасение жизней - призвание ваше.

За каждым спасенным - стоит чье-то имя.

Мы в выходные писали, как сотни екатеринбуржцев в Академическом вышли на балконы своих домов и зааплодировали всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом. Это вышло так сильно, что те врачи, которые застали это, растрогались до слез.

Мы, кстати, беседовали с врачом из ГКБ №40, который в данный момент работает с теми, кто заразился коронавирусом. Большое интервью можно прочитать по ссылке.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 44 случая заражения, при этом 22 человека полностью поправились и были отправлены по домам. Всех, кто с ними контактировал, также выписали. На Урале не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. И это очень хорошие показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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