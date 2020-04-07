«Так похожи судьбой на солдата»: звезда «Уральских пельменей» посвятил трогательную песню врачам, которые борются с коронавирусом
Звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников написал очень трогательную песню, которую посвятил всем российским врачам, которые сейчас борются с коронавирусом. Для них действительно наступило самое непростое время, многие пытаются, как могут, поддерживать их. В своей песне Мясников сравнивает врачей - с солдатами, у которых стоит такая же простая задача: спасти и помочь.
- Друзья мои, эта песня для тех, кому приходится тяжелее всего. На кого мы надеемся и кому верим - врачам! Хочется пожелать им здоровья и сказать огромное спасибо от всех нас! - рассказал сам Мясников.
Вячеслав Мясников написал песню про врачей.Видео: Вячеслав Мясников на YouTube
Кстати, врач, которая показана на фотографии к обложке клипа - мама артиста. Приводим полный текст песни для тех, у кого нет времени смотреть клип:
Ты выбрал однажды профессию эту,
С пути не сойти, с него не свернуть.
В здоровье страны весомую лепту
Ты вносишь - и это единственный путь.
Усталость отбросив в дежурства ночные,
На помощь спешат в России врачи.
Спасенье приносят, когда, обессилев,
Больная душа от боли кричит.
Обычное сердце под белым халатом.
Такое же точно, как у других.
Врачи так похожи судьбой на солдата.
Спасти и помочь - задача у них.
Сданы все экзамены в мединститутах,
Но жизнь не изучишь, пока не спасешь.
Лишь вы только знаете цену минутам,
Как в худшем из случаев веришь и ждешь.
О вашей работе иначе не скажешь -
Врачами своими гордится Россия.
Спасение жизней - призвание ваше.
За каждым спасенным - стоит чье-то имя.
Мы в выходные писали, как сотни екатеринбуржцев в Академическом вышли на балконы своих домов и зааплодировали всем медикам, которые сейчас борются с коронавирусом. Это вышло так сильно, что те врачи, которые застали это, растрогались до слез.
Мы, кстати, беседовали с врачом из ГКБ №40, который в данный момент работает с теми, кто заразился коронавирусом. Большое интервью можно прочитать по ссылке.
На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 44 случая заражения, при этом 22 человека полностью поправились и были отправлены по домам. Всех, кто с ними контактировал, также выписали. На Урале не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. И это очень хорошие показатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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