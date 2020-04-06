От коронавируса вылечились еще семь свердловчан
Хорошие новости для Свердловской области: согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, от коронавируса вылечились еще семь человек. Они полностью выздоровели и были отправлены домой. Всех, кто с ними контактировал, тоже выписали. Поэтому теперь на Урале 22 выздоровевших человека.
Однако сегодня стало известно о еще четырех жителях Екатеринбурга, у которых подтвердился коронавирус.
- Новые пациенты, чей диагноз подтвердили специалисты НЦ «Вектор» Роспотребнадзора - из Екатеринбурга. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжелое, семерых - средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.
Всего в регионе официально зафиксировано 44 случая заражения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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