Виновникам обрушения крыши на ЗиКе, где погибли четыре рабочих, удалось избежать колонии

Утром 7 апреля в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор виновным в обрушении крыши на «Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина» (ЗиК), где погибли четыре человека и еще 16 получили различные травмы. ЧП произошло в ноябре 2016 года. В этот момент рабочие шли на обед. Внезапно крыша в одном из цехов начала рушиться. Под завалами оказались 18 человек. Из них живыми спасатели вытащили только 14.

Расследование длилось два года. Почти столько же времени ушло на суды. Только 7 апреля 2020 года дело дошло до приговора.

Силовики рассматривали две версии произошедшего. По одной из них, крыша могла обрушиться из-за некачественного ремонта, который проводили за несколько месяцев до трагедии. Другая версия связана с тем, что обрушение мог спровоцировать сильный снегопад. В ночь перед ЧП в Екатеринбурге выпало 60% от месячной нормы осадков.

В итоге на скамье подсудимых оказались два владельца фирмы, проводившей ремонт крыши, а также руководство цеха, где произошло обрушение. Всего подсудимых четверо: заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерий Шмелев, а также два руководители компаний, которые выполняли работы на крыше рухнувшего корпуса — учредитель ООО «СК „Крона"» Юрий Ожиганов и бывший директор ООО «Наш дом» Илья Кондрашин.

Спасателям приходилось искать выживших под грудой бетона. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Кондрашина судили за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), остальных — за причинение тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности (ст. 118 и 109 УК РФ).

В ходе вынесения приговора судья зачитывала показания свидетелей. Те, в частности, говорили, что на кровле корпуса были многочисленные протечки и она постоянно требовала ремонта. Рабочим даже приходилось накрывать станки полиэтиленом, чтобы влага с крыши их не испортила. Также сверху периодически падали камни и куски бетона.

В итоге всем четверым удалось избежать реального срока. Подсудимые, в зависимости от степени вины каждого, получили условные сроки от 2-х до 3-х лет. При этом Гаганова, Шмелева и Ожиганова освободили от наказания за причинение тяжкого вреда здоровью - в связи с истечением срока давности.

Первоначально обвиняемых было пятеро, но в отношении одного из них дело было прекращено из-за смерти. Чтобы доказать виновность остальных, следователям пришлось пришлось проделать колоссальный объем работы.

- Допрошено более 300 свидетелей, проанализирован большой объём строительной, проектной и финансовой документации, должностных инструкций и иной документации по проводившимся работам и технике безопасности. Назначены и проведены строительно-технические, компьютерно-технические, почерковедческие экспертизы, также свыше 40 судебно-медицинских экспертиз, - рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Сергей Мальцев.

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