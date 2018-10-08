В смерти рабочих, погибших при обрушении крыши завода имени Калинина в Екатеринбурге, следователи обвинили пятерых человек

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-08T15:36:22+03:00

Крыша в цеху на заводе Калинина рухнула два года назад. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Это директоры и собственник строительных фирм, ремонтировавших крышу, а также два сотрудника завода, следившие за эксплуатацией здания

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Это случилось два года назад на заводе имени Калинина, что в Екатеринбурге. Было время обеда. Рабочие, 119 человек, не спеша шли в столовую, когда по помещению цеха вдруг стал разноситься страшный грохот.

«Крыша падает!», – крикнул кто-то. Люди бросились к выходу, но выйти всем не удалось. Под завалами оказались 18 человек. Из них живыми спасатели вытащили только 14. Еще четверо погибли. Во время ЧП они были ближе всех к выходу, в двух метрах от спасительной двери. Очевидцы говорили, что вместо обеда эти рабочие остались играть в шахматы, а когда началась суматоха, решили пропустить к выходу своих коллег. Потому и не успели спастись.

Спасатели вытащили из-под завалов 14 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После ЧП руководство завода решило выплатить семьям погибших и пострадавших денежную компенсацию. От 100 до 500 тысяч рублей для тех, у кого родственники выжили, и по миллиону рублей тем, кто потерял своих родных.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня, 8 октября, стало известно, что расследование подошло к концу, и вскоре в нем будет разбираться суд. Обвинение предъявили пятерым людям. Два из них – сотрудники завода, которые должны были следить за эксплуатацией здания цеха. Еще двое – руководители строительных фирм, латавших крышу незадолго до ее обрушения. Также судить будут собственника этих фирм.

– Директорам подрядных фирм было предъявлено обвинение по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Это до семи лет лишения свободы, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Четверо человек погибли. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Собственнику же этих фирм, а также тем двум рабочим завода, что должны были следить за зданием, предъявили обвинения по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «причинение смерти по неосторожности».

Правда, один из директоров строительных фирм за время следствия скончался. Поэтому по факту перед судом предстанут только четыре человека. С июля месяца они знакомятся с материалами дела. После того как закончат, следователи направят его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а уже потом в суд. Всего по данным следственного комитета вследствие обрушения крыши пострадали 29 человек.

– Четверо погибли, у троих тяжкий вред здоровью был нанесен, – уточнили в СУ СКР по Свердловской области. – У шести вред здоровью средней тяжести. Еще у шести легкий.

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