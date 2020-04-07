2020-04-07T12:21:35+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я стал жертвой врача!»: свердловчанин нарушил карантин, когда пошел к терапевту за выпиской

Как только он перешагнул порог кабинета, участковый специалист позвонил в полицию. Итог – штраф в 15 тысяч рублей
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Николая есть двое несовершеннолетних детей. Фото: СОЦСЕТИУ Николая есть двое несовершеннолетних детей. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Привычный ритм жизни 49-летнего Николая Черемисина (имя и фамилия изменены – прим.ред.) оказался нарушен, когда его отправили на карантин. Все из-за того, что у одного из коллег диагностировали коронавирус. Обычный электромеханик поездов на станции в Екатеринбурге был вынужден вернуться к семье в Ирбит, чтобы выполнить условия обязательной изоляции.

Предписание Роспотребнадзора действовало с 21 марта по 3 апреля включительно. Но именно в последний день карантина Николай решил пойти к участковому терапевту и закрыть больничный лист.

Электромеханик пришел закрывать больничный лист в пятницу. Но по факту должен был сделать это только в понедельник. Фото: СОЦСЕТИ

Электромеханик пришел закрывать больничный лист в пятницу. Но по факту должен был сделать это только в понедельник. Фото: СОЦСЕТИ

Как только он перешагнул порог кабинета врача, тот сразу же сообщил о нарушении в полицию и на электрика составили административный протокол. Суд признал Черемисина виновным и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина до сих пор в шоке от случившегося. Он заявляет, что терапевт сам вызвал его к себе для закрытия больничного.

- Я не виноват, что у нас в поликлинике работают такие подлые люди! – рассказывает нарушитель карантина. – Мне позвонили из регистратуры и попросили подойти. Знал, что предписание еще действует, но доверился людям в белых халатах. А они меня сразу же сдали!

Позже выяснилось, что Николай стал третьим «героем» местных сводок полиции среди тех, кто решил испытать судьбу и нарушить карантин. Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, в первом случае это был вернувшийся из Турции 49-летний мужчина, который уехал на дачу. Во втором – 43-летнеяя женщина, отказавшаяся от медицинского осмотра.

- У каждого из вышеназванных граждан на руках имелось постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции сроком на 14 дней. Оно выдаётся тем, кто пересек границу либо был в контакте и/или находился в одном помещении с заражённым лицом, - отметил полковник Горелых.

Суд вынес постановление в тот же день, но Николай не пришел на заседание. Фото: СОЦСЕТИ

Суд вынес постановление в тот же день, но Николай не пришел на заседание. Фото: СОЦСЕТИ

Мы также попросили прокомментировать странную ситуацию главного врача ЦГБ Ирбита, чтобы понять, действительно ли участковый терапевт вызвал к себе Николая для закрытия больничного на день раньше положенного. В больнице нас попросили отправить запрос на официальном бланке. Мы это сделали.

ОФИЦИАЛЬНО

1 апреля 2020 года Правительство России ужесточило наказание за нарушения режима карантина и увеличило размер штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Для граждан побег из-под карантина обойдется в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц - до 150 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Съездить на дачу - 500 рублей, в больницу - 15 тысяч: жителей Свердловской области начали штрафовать за нарушение карантина. Жителям Ирбита вручили постановление Роспотребнадзора о самоизоляции на 14 дней, однако они решили его проигнорировать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За сутки медики обследовали на коронавирус 1575 свердловчан
«Последний раз так работали в 90-х годах»: в СИЗО №1 в Екатеринбурге для сотрудников ввели казарменный режим
В Екатеринбурге закрыли мини-детский садик за нарушение карантина
Самолеты из Екатеринбурга будут летать на Алтай в два раза чаще
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
Уральцы смогут получить посылки еще быстрее
«Об интригах, закулисье и отчаянных поклонниках»: Юлия Михалкова рассказала, когда выйдет ее книга про мужчин из «Уральских пельменей»
Премьер Мишустин: границы регионов закрывать нельзя
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Индекс уровня самоизоляции в Екатеринбурге на 7 апреля: люди выходят на работу
ПСБ совместно с Mastercard и сервисом Яндекс.Заправки запустили акцию в поддержку клиентов СМБ
Едва не произошел взрыв: в уральском поселке сгорели два жилых дома
Еще три уральца излечились от коронавируса
Надежду Бабкину ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ: последние новости о состоянии здоровья певицы
Под Екатеринбургом школьники угнали машину, чтобы покататься
«Сил у тонущего почти не оставалось»: екатеринбуржца представили к награде МЧС за спасение утопающего
Свердловским школьникам выдадут sim-карты для обучения на «удаленке»
В Екатеринбурге поймали мошенников, укравших металл на четыре миллиона
Уральский бизнесмен за свой счет обработал от коронавируса пансионаты, где живут пенсионеры