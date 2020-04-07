«Я стал жертвой врача!»: свердловчанин нарушил карантин, когда пошел к терапевту за выпиской

Привычный ритм жизни 49-летнего Николая Черемисина (имя и фамилия изменены – прим.ред.) оказался нарушен, когда его отправили на карантин. Все из-за того, что у одного из коллег диагностировали коронавирус. Обычный электромеханик поездов на станции в Екатеринбурге был вынужден вернуться к семье в Ирбит, чтобы выполнить условия обязательной изоляции.

Предписание Роспотребнадзора действовало с 21 марта по 3 апреля включительно. Но именно в последний день карантина Николай решил пойти к участковому терапевту и закрыть больничный лист.

Электромеханик пришел закрывать больничный лист в пятницу. Но по факту должен был сделать это только в понедельник. Фото: СОЦСЕТИ

Как только он перешагнул порог кабинета врача, тот сразу же сообщил о нарушении в полицию и на электрика составили административный протокол. Суд признал Черемисина виновным и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина до сих пор в шоке от случившегося. Он заявляет, что терапевт сам вызвал его к себе для закрытия больничного.

- Я не виноват, что у нас в поликлинике работают такие подлые люди! – рассказывает нарушитель карантина. – Мне позвонили из регистратуры и попросили подойти. Знал, что предписание еще действует, но доверился людям в белых халатах. А они меня сразу же сдали!

Позже выяснилось, что Николай стал третьим «героем» местных сводок полиции среди тех, кто решил испытать судьбу и нарушить карантин. Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, в первом случае это был вернувшийся из Турции 49-летний мужчина, который уехал на дачу. Во втором – 43-летнеяя женщина, отказавшаяся от медицинского осмотра.

- У каждого из вышеназванных граждан на руках имелось постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции сроком на 14 дней. Оно выдаётся тем, кто пересек границу либо был в контакте и/или находился в одном помещении с заражённым лицом, - отметил полковник Горелых.

Суд вынес постановление в тот же день, но Николай не пришел на заседание. Фото: СОЦСЕТИ

Мы также попросили прокомментировать странную ситуацию главного врача ЦГБ Ирбита, чтобы понять, действительно ли участковый терапевт вызвал к себе Николая для закрытия больничного на день раньше положенного. В больнице нас попросили отправить запрос на официальном бланке. Мы это сделали.

ОФИЦИАЛЬНО

1 апреля 2020 года Правительство России ужесточило наказание за нарушения режима карантина и увеличило размер штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Для граждан побег из-под карантина обойдется в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц - до 150 тысяч рублей.

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