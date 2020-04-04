Кричали «горько» по веб-камере: на Урале молодожены сыграли онлайн-свадьбу

Пока вся страна сидит дома на самоизоляции, а все общественные мероприятия, в том числе и свадьбы, отменили, двое молодых людей из Екатеринбурга решили пожениться прямо так - по веб-камере. Такой формат проведения свадеб для столицы Урала в новинку, идея пришла в голову организатору Ксении Лемаш и ведущей Екатерине Мостепан.

- Когда в марте начали отменять мероприятия, я пошутила в соцсетях, мол, можно проводить свадьбы и онлайн. Потом откликнулась Ксения, которая решила воплотить это. Вот мы и начали экспериментировать, - рассказывает ведущая праздников Екатерина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770929" frameborder="0"></iframe> Молодожены играют свадьбу онлайн.Видео: Екатерина Мостепан

Никита и Анастасия Мордвинцевы принимали все поздравления по скайпу, а денежные подарки - переводами на банковскую карту. Торжество было как в жизни: с артистами, ведущим, тостами, подарками, криками «горько» и даже онлайн-регистрацией в виртуальном ЗАГСе. То, что их не зарегистрировали по-настоящему (ведь ЗАГСы на время карантина не работают), молодоженов не пугает - главное, что вышло необычно и, уж точно, запомнится надолго! А всем гостям, кто хочет подраться - как это обычно бывает на большинстве свадеб по старой-доброй русской традиции, - добро пожаловать в виртуальную игру. В общем, даже тут организаторы все предусмотрели.

Кстати, такое виртуальное торжество на 30 приглашенных персон обошлось молодоженам в три раза дешевле. Как отметила Екатерина Мостепан, такая свадьба в реальном банкетном зале стоит, в среднем, около 400 тысяч. А расходы за онлайн-свадьбу вышли в 120 тысяч рублей. Кстати, флористы, которые украшали квартиру молодоженов, артисты, повара и стилисты работали за бесплатно - на чистом энтузиазме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770930" frameborder="0"></iframe> Молодожены соблюдают все правила защиты.Видео: Екатерина Мостепан

- Свадьба превзошла все наши ожидания. Проблем со связью не было. Сама трансляция шла на протяжении шести часов, - поделились своими впечатлениями Екатерина Мостепан, ведущая торжества.

Кстати, также же энтузиасты есть не только в Екатеринбурге: сегодня в Перми молодожены тоже не стали ждать, пока карантин закончится, и решили пожениться прямо в защитных костюмах, перчатках и масках. Ведь любовь сильнее любого вируса.