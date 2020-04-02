«С гостями, танцами и дракой»: в Екатеринбурге молодожены сыграют онлайн свадьбу во время самоизоляции

Вся страна сейчас сидит дома на так называемой самоизоляции. Из-за коронавируса отменили все мероприятия, в том числе и свадьбы. Но екатеринбуржцы не стали откладывать женитьбу и решили провести торжество в онлайн режиме. Такой формат для уральской столицы новый, но нашлись люди, готовые реализовать сумасшедшую идею.

Провести онлайн свадьбу придумали организатор Ксения Лемаш и ведущая Екатерина Мостепан.

- Когда в марте начали отменять мероприятия, я пошутила в соцсетях, мол можно проводить свадьбы и онлайн. Потом откликнулась Ксения, которая решила воплотить это. Вот мы и начали экспериментировать, - рассказывает ведущая праздников Екатерина.

ТОСТ НА ВЭБ-КАМЕРУ

Жених и невеста, гости и все остальные участники свадьбы каждый находится у себя дома перед вэб-камерой. Будет все как на привычном торжестве: выступают артисты, всех развлекает ведущий, поздравления, тосты, подарки, традиционные крики «горько» и онлайн регистрация в виртуальном ЗАГСе. И какая свадьба без драки, но даже тут организаторы предусмотрели запрос молодоженов. Те, кто захочет выяснить отношения на кулаках, могут это сделать через виртуальную игру. В общем, все по-настоящему.

Ксения и Екатерина разработали два сценария такой свадьбы. Первый, если режим самоизоляция останется таким, какой он есть сейчас. То есть люди сидят дома, но по-прежнему работает любая доставка. И тот, где доставки нет и заказать торт будет невозможно.

- В первом случае все понятно. Каждому гостю привозят праздничный стол, невесте с женихом все наряды и флористику на дом. Перед самой свадьбой в онлайн-режиме стилист и визажист учит невестку, как правильно делать прическу и макияж, - поясняет Екатерина Мостепан. – Если доставка будет запрещена к этому времени, то также молодых будут заранее обучать готовить свою свадьбу самостоятельно. Это и их образы, и даже праздничный стол.

Провести онлайн свадьбу придумали организатор Ксения Лемаш и ведущая Екатерина Мостепан.Фото: СОЦСЕТИ.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ЖИВУЮ

Первую онлайн-свадьбу уже согласились сыграть молодая пара Никита и Анастасия. Сами ребята креативные, поэтому такая идея им показалась самой подходящей. Тем более виртуальное торжество на 30 человек обойдется им в три раза дешевле.

- Сыграть похожую свадьбу, но в банкетном зале, стоит около 400 тысяч рублей. Мы подсчитали наши расходы сейчас, выходит 120 тысяч, - добавила наша собеседница.

Первое торжество пройдет в качестве эксперимента. Пока организаторы идут, можно сказать на ощупь, но в дальнейшем планируют применять такой опыт в Екатеринбурге. Поучаствовать в необычной для Екатеринбурга согласились флористы, артисты, повара, стилисты. Даже работают на чистом энтузиазме, то есть бесплатно. Все равно сейчас у эвент-бизнеса затишье и нет клиентов.

Кстати, молодых не пугает, что их брак не будет зарегистрирован официально. Ведь пока действует режим самоизоляции, ЗАГСы не расписывают молодоженов. Никита и Анастасия узаконят свои отношения чуть позже. Главное их свадьба будет необычной и незабываемой.