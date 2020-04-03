2020-04-03T17:54:14+03:00
Общество

«Почему государство должно на вас тратиться»: екатеринбурженку, которая застряла в Индии, затравили в соцсетях после прилета на родину

Полина Мудрова осуждают соотечественники за то, что та улетела отдыхать в разгар пандемии
Юлия СТАЛИНА
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Полина могла еще улететь 23 марта. Фото: личная страница героя публикации.Полина могла еще улететь 23 марта. Фото: личная страница героя публикации.
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Жительница Екатеринбурга, которая несколько недель не могла улететь из Индии, вернулась домой. Полина Мудрова оказалась в заточении чужой страны из-за закрытых границ после объявленной пандемии коронавируса. У свердловчанки был билет на самолет 23 марта, только улететь к сыну и матери она смогла только 3 апреля.

Полина отдыхала в Дели. Когда в Индии начали закрывать воздушное пространство, местные стали относится к иностранным туристам насторожено. Россиян отказывались заселять в отели, продуктовые магазины работали только для своих, а между полицией и туристами возникали стычки. Свердловчанка писала письма в МИД, но ясности, когда их заберут, все не было.

- Сегодня в 5.50 по местному времени из Дели вылетел спец рейс «Аэрофлота» с 406 пассажирами на борту. Мы благополучно добрались до Москвы, прошли весь необходимый контроль со стороны Роспотребнадзора, - рассказала Полина Мудрова. - До аэропорта в Дели мы добирались организованными группами на 7 автобусах. Посольство предоставило нам все разрешительные документы, решило вопрос с полицией. Насколько мне известно, около 100 человек по тем или иным причинам на рейс не попали (не переоформленные билеты на другие даты, билеты других авиакомпаний или отсутствие билетов вообще, гражданство Белоруссии). Их разместили в отеле в Дели за счёт посольства РФ в Индии (за исключением граждан Белоруссии). В этом же отеле по-прежнему находится группа из 30 человек, которые не смогли улететь первым рейсом.

Екатеринбурженка, застрявшая в Индии, вернулась на родину.Видео: Полина Мудрова

Сейчас женщина уже дома в Екатеринбурге. По прилету она сообщила о себе в Роспотребнадзор и села на карантин. О том, что она благополучно добралась, Полина написала на страничке в Facebook. Но там свердловчанку осыпали гневными комментариями.

- Вроде вы образованный и не глупый человек, объясните пожалуйста, какого фига вы едите туда, откуда можно не вернуться? Ведь все знают, что об эпидемии в Китае стало известно еще в январе. Почему государство на таких туристов должно тратить бюджет? Почему из-за вашего желания покупаться в море и позагорать должны другие люди рисковать своим здоровьем, - написала пользователь Екатерина Валерьевна.

- Девушка, я Вас очень прошу не выходить из дома в период карантина. Вы и так нам всем в Екатеринбурге помогли попасть на 5 место по стране по распространению вируса. Очень надеюсь, что в следующий раз, Вы подумаете о других жителях, которые сейчас лишились планового приема у врачей и плановых операций, на которые рассчитывали, а также работы. Вы рассчитывали попасть на родину, О Вас подумали, теперь и Вы подумайте о людях. Ни чего личного, - добавил Леонид Васильев.

Напомним, «Уральские авиалинии» объявили, что вывезут екатеринбуржцев из Индии в ближайшие дни. Первый рейс назначен на 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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