Как оплатить квитанции ЖКХ в Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции до конца апреля

В Екатеринбурге и Свердловской области до 30 апреля 2020 года действует режим самоизоляции после того, как президент Владимир Путин в обращении к нации объявил месяц нерабочим.

У уральцев возникли вопросы: а как быть с квитанциями ЖКХ, которые нужно оплатить до 10 апреля.

В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ рассказали, что оплатить квитанции можно через интернет с помощью онлайн сервисов.

1. Оплатить квитанции АО «РЦ Урала» можно на сайте компании, для этого нужно воспользоваться разделом «Личный кабинет». Здесь можно оставить показания счетчиков.

2. Оплатить квитанцию через «Единый Расчетный Центр», а также передать показания приборов учета также можно через Личный кабинет на сайте, а также при помощи мобильного приложения «Фрисби24». Можно передать показания счетчиков по телефонам 8 967 639 30 44 и 8 343 346 30 44.

3. Квитанции АО «Энергосбыт Плюс» можно оплатить на сайте компании в разделах «Оплатить онлайн» и «Личный кабинет», а также через мобильное приложение «Личный кабинет».

4. Если у потребителя нет возможности оплатить квитанцию через интернет, то можно вызвать на дом почтальона. Оставить заявку можно по бесплатному телефону 8 800 1 000 000.

5. В Екатеринбурге работают несколько филиалов платежной системы «Фрисби». Но только те, которые расположены в работающих магазинах продуктовых торговых сетей. Филиалы, которые находятся в крупных торговых центрах – не работают как минимум до 5 апреля 2020 года.

Информацию по любому из филиалов «Фрисби» можно уточнить по телефону 8 343 385 0 384 (для жителей Екатеринбурга) и 8 800 500 19 35 (для жителей других городов Свердловской области).