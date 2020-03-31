2020-03-31T18:15:42+03:00
Экономика

В Свердловской области создан план поддержки бизнеса: кому помогут в первую очередь

Меры поддержки бизнеса в Екатеринбурге и Свердловской области примут на этой неделе
Лев ИСТОМИН
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Бизнес надолго освободят от проверокБизнес надолго освободят от проверокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области рабочая группа по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области обсудила меры поддержки малого, среднего и крупного бизнеса в сложный период, когда весь мир ведет борьбу с коронавирусом.

Задачу разработать план поддержки бизнеса поставил губернатор региона Евгений Куйвашев. В сводный документ, который на этой неделе может подписать глава региона, значится, 40 пунктов. В план включены общероссийские меры, а также меры свердловского правительства.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, ситуация сегодня в сфере бизнеса очень непростая, она требует принятия новых решений, в том числе и со стороны государства.

- Серьезных оснований для паники пока нет. Все находится в более или менее контролируемом режиме. Сейчас не будет окончательных мер, так как ситуация стремительно меняется, поэтому, думаю, что меры будут корректироваться, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Беседин. – Меры, которые обсуждались рабочей группой – это большой пакет на 19 листах. Это меры материальной и организационной поддержки, меры по налоговым отсрочкам.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты, у бизнеса есть желание получить максимум помощи. Но у всего есть предел с точки зрения финансовых возможностей. Поэтому важен баланс.

ПОСТРАДАЮТ ВСЕ

Сложная ситуация в стране никого не оставила в стороне, она отразится на всем бизнесе.

- Пострадают, конечно, все: и малый, и средний, и крупный бизнес. Никто не может в ситуации мирового коллапса работать в тех условиях, которые являлись плановыми. Именно под такие условия сформированы бюджеты, а у крупных компаний – стратегии развития, - говорит Андрей Беседин.

Больше других в марте пострадал ресторанный бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше других в марте пострадал ресторанный бизнесФото: Алексей БУЛАТОВ

По его мнению, есть группы в бизнесе, которые пострадали больше других, ситуация там сегодня – катастрофическая.

- Это сфера туризма, ресторанный бизнес, торговые центры. Хотя у последних есть неплохие механизмы с отсрочкой арендных платежей. В пакете мер указано, что меры будут реализованы поэтапно. Для тех, кто пострадал больше – меры поинтереснее, и, естественно, приоритетная очередность в получении помощи, - заключил Андрей Беседин.

КАК ПОМОГУТ

В апреле малые и средние предприятия смогут получить займы для своевременной выплаты зарплаты на льготных условиях. Тут речь идет об отсрочке платежей, а также установлении более низкой ставки по налогу на имущество, льготах при применении упрощенной и патентной системы налогообложения.

Также в список мер по поддержке малого и среднего бизнеса попали: отсрочки платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества, введение моратория на проверки со стороны надзорных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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