«В такое время важно объединяться»: Как получить помощь волонтеров в Свердловской области

На Урале начал работать отряд волонтеров, которые помогают пожилым и маломобильным людям во время пандемии коронавируса. О том, как обратиться за помощью и как не спутать волонтера с мошенником, в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» [92,3 FM] рассказала директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

ГРУСТНО, КОГДА ДЕТИ ЗАБЫВАЮТ ПРО РОДИТЕЛЕЙ

- Ирина Анатольевна, расскажите, как и кому вы помогаете?

- Наша основная задача - предотвратить распространение вируса среди людей старше 60 лет. Так как именно эти люди находятся в группе особого риска. Поэтому в первую очередь мы оказываем помощь одиноким пенсионерам, маломобильным гражданам, людям с хроническими заболеваниями. Наши волонтеры - спасатели, медики, студенты Свердловского областного медицинского колледжа - приносят им еду, лекарства и предметы первой необходимости.

- Как определить, доступна ли мне эта помощь? Я обязательно должен быть пенсионером?

- Мы работаем по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11. Получаем конкретный запрос; узнаем, что необходимо человеку, его адрес. К большому сожалению, в последнее время все больше идет звонков от людей, у которых есть родственники. Пенсионеры просят помощи у волонтеров и говорят: «Да, есть дети и внуки, но им некогда». А ведь в такое время важно вернуться к объединению семей. Пожилым людям сейчас как никому нужна помощь родных людей.

- За какой помощью обращаются чаще всего?

- Покупка и доставка продуктов. У людей пожилого возраста есть свои вкусовые предпочтения. Поэтому волонтеры всегда уточняют, какие продукты необходимы, вплоть до точного названия производителя или магазина.

- А как быть с лекарствами? Должны же быть рецепты, показания врачей.

- У многих пожилых людей есть льготное лекарственное обеспечение, им периодически выписывают льготные рецепты. Сейчас мы делаем все для того, чтобы пожилые люди не ходили в поликлинику. Им достаточно позвонить нам, а мы уже сами свяжемся с поликлиникой, там выпишут рецепты дистанционно. Наши волонтеры съездят в аптеку и получат их.

ВОЛОНТЕРЫ ХОДЯТ В ФОРМЕ

- Продукты, медикаменты - это все платно?

- Да. Волонтер берет деньги у адресантов и покупает все необходимое. Перед тем как приехать, наши волонтеры обязательно звонят по телефону и предупреждают. У них есть специальное удостоверение с печатями, с фотографиями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не открывать двери нежданным гостям, которые представляются волонтерами.

Волонтеры всегда уточняют, какие продукты необходимы, вплоть до точного названия производителя или магазинаФото: Алексей БУЛАТОВ

- А форма у них есть?

- На данный момент добровольцы ходят в специальных белых манишках. Но у нас работают волонтеры-спасатели. Они ходят в темно-синей форме с нашивками. У каждого волонтера есть бейджи, на которых написаны фамилия, имя, отчество и то, какую организацию он представляет. Есть также волонтеры-медики - это волонтеры Свердловского медицинского колледжа. У них красная форма с эмблемой колледжа. Волонтеры ходят в масках, перчатках, они также соблюдают расстояние с теми людьми, которым оказывают помощь. В квартиры не заходят. Пообщаться можно только на лестничной площадке и на расстоянии.

- В каких городах присутствуют отделения вашего движения?

- В 12 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Ирбите, Сухом Логу, Асбесте, Красноуфимске, Краснотурьинске, Серове, Новоуральске, Сысерти.

- Были какие-то запоминающиеся случаи в вашей деятельности?

- Позавчера мы выезжали к Зое Ивановне. Ей 89 лет. Живет она со своим мужем Павлом Ивановичем. Оба имеют статус инвалидов 1-й и 2-й группы. Зоя Ивановна окончила фельдшерско-акушерскую школу сразу после Великой Отечественной войны… Знаете, для волонтеров честь помогать таким людям.

- А если подопечный, к которому вы приезжаете, говорит вам: «А вот еще сосед есть, вот ему еще надо помочь»?

- Конечно, мы реагируем на такие сообщения.

- Сколько вообще человек работает?

- Сейчас почти 250 человек. Есть специальная регистрация волонтеров, и мы приглашаем всех желающих включиться в это замечательное движение. К нам присоединяются российские студенческие отряды, советы ветеранов. Любой человек может зарегистрироваться на сайте добро.ру. Там есть подраздел - акция помощи пожилым людям. Называется «Мы вместе». Все наши волонтеры проходят специальную учебу.

- Помощь связана только с распространением коронавируса? Что будет, когда ситуация сойдет на нет?

- Помощь пожилым и маломобильным людям, а сейчас еще и ветеранам ВОВ, труженикам тыла, оказывается постоянно. Она была до коронавируса. И будет после него.

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