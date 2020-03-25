«Меня зовут, когда хотят сделать смешно»: в Екатеринбурге нашли своего «пухляша» для Little Big

Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга накануне записал челлендж-пародию на известный клип группы Little Big «UNO», с которым музыканты должны были представлять Россию на «Евровидении» в Роттердаме. Но из-за пандемии вируса COVID-19 мероприятие, впервые за 64 года, пришлось отменить. Но это не расстроило музыкантов, и они предложили поклонникам записать пародии на самих себя.

Главной интернет-знаменитостью после выхода клипа-оригинала стал «пухляш» Дмитрий Красилов, который очень полюбился публике за его танцы. Но мало кто знает, что в Екатеринбурге живет свой «пухляш» - такой же энергичный, креативный и веселый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/768663" frameborder="0"></iframe> Команда поддержки БК УГМК поддержали челлендж от Little Big #UnoVisionChallenge.Видео: БК УГМК

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Видео: официальный аккаунт "Евровидения" на Youtube

Денису Прилипко 42 года и почти половину своей жизни - а это целых 18 лет! - он посвятил группе поддержки БК УГМК. Вступив в него в далеком 2002 году ради интереса, он окончательно влюбился в коллектив. И вот теперь ездит по разным городам и даже странам и выступает во время перерывов на крупных матчах «лисиц».

- Меня зовут, когда нужно придумать какой-нибудь веселый и интересный номер. Конечно, девчонки [основной состав группы поддержки - прим.ред.] сделают все классно и красиво, но иногда хочется, чтобы это было еще и смешно. И вот тогда зовут меня, а я и с удовольствием, - рассказывает Денис.

Любовь к танцам у него - с детства, хоть он нигде им специально и не учился. Это далось, как говорится, от природы - или по наследству. Ведь мама у Дениса - музыкальный педагог, да и вообще вся семья очень творческая.

- У нас в доме всегда была музыка. И всегда на всех совместных днях рождениях было время и за столом посидеть, и обязательно потанцевать. Поэтому танцевали все: и бабушка, и дедушка, и дяди, и тети. И вообще все гости, - смеется Денис. - Может, эти семейные традиции и дали толчок тому, чем я сейчас занимаюсь.

У Дениса очень много различных амплуа, в которых он выступает на паркете. Фото: Денис Прилипко

В семье у Дениса всегда были очень теплые отношения: близкие поддерживали его в любых начинаниях и никогда не осуждали. Возможно, по словам танцора, это и сделало его тем, кто он есть сейчас. И дало смелости вот уже 18 лет выступать и поражать зрителей своими неординарными идеями.

С самого детства юный танцор участвовал в различных творческих активностях: сначала в кружках самодеятельности в детском саду и в школе, затем в театра эстрадных миниатюр «Скворечник», и уже в институте - в КВН. А потом, выпустившись из вуза, даже в первом сезоне шоу «Минута славы» на Первом канале. Сейчас Денис работает шоуменом и довольно известен в узких кругах, поэтому группа поддержки для него - приятное хобби.

- Танцую, конечно, не только дома: бывает, вот, еду в трамвае, музыку в наушниках включу и пританцовываю ногой и головой в такт, - вспоминает Денис. - Я очень люблю танец, но никогда не планировал заниматься этим профессионально. Это же больше как хобби. А я ведь еще тот лентяй! Поэтому это больше как-то импровизационно и для души.

Вот здесь он - толстяк, над которым издеваются гопники. Фото: Денис Прилипко

Денис - очень скромный танцор, поэтому вы не найдете в соцсетях видео с его участием. У него даже аккаунт в Instagram появился только этой зимой. Он считает, что это не нужно. Главное, чтобы нравилось ему и его близким. И тем, кто приходит на матчи УГМК.

- Не то, чтобы я боюсь какого-то хейта…[ненависти - прим.ред.] Хейтеры ведь есть всегда. Я просто не хочу с ними сталкиваться, - объясняют Денис. - Я понимаю, что я не могу всем-всем нравиться, но в душе я спокоен, свободен. У меня нет ощущения того, что я делаю что-то не так. Я не говорю, что классно танцую. Просто знаю, что это прикольно и весело. Даже если кто-то хотя бы раз, смотря этот клип, улыбнулся - мне уже хорошо. На это и был расчет.

Музыкантов Little Big, на которую и была записана пародия, Денис очень уважает за их яркость и самобытность. «Они вообще мало на кого из российских артистов похожи, и этим и стали пробивать себе дорогу», - заключает Денис. А вот с танцами Дмитрия Красилова [«пухляш» из клипа UNO - прим.ред.] знаком уже не первый год, увидев его первый раз в программе «Танцы» на ТНТ в 2017 году.

- Мы с ним абсолютно незнакомы, ни разу не пересекались, но даже по тому фрагменту его выступления, которое я увидел, я почувствовал что-то родственное с ним, - рассказывает Денис. - Мне кажется, мы с ним на одной волне. Я тогда еще подумал: вот он большой молодец, не побоялся, не постеснялся и выступил. И, главное, как выступил! Это же важно, чтобы это было не просто бесцельное трясение животом под музыку, а именно танец. И ему это удалось.

А здесь - Элвис Пресли. Фото: Денис Прилипко

Специально показывать видеопародию Дмитрию Красилову Денис не хочет - только если тот сам увидит его в Сети. По его словам, клип делался для горожан и, в первую очередь, для болельщиков клуба УГМК, чтобы поднять им настроение в этот непростой период. Сняли клип, кстати, всего за один час: уже были готовы все раскадровки, поэтому танцорам оставалось только выложиться на все 100%. И у них получилось!

Если присмотреться, то в одном из кадров даже мелькают рулон туалетной бумаги и большой пакет с гречкой. Так группа поддержки решила по-доброму подшутить над свердловчанами, которые в панике из-за вспышки коронавируса в области побежали скупать в магазинах полезную крупу.

- Это же актуальная тема. И вызывает какую-то улыбку и смех, - объясняет Денис. - Мы просто решили ее поддержать. Почему нет, если это смешно? Я от нашего клипа в полном восторге - с какой легкостью его мы снимали, таким легким он и получился. Мы хотели, чтобы это было не вымученно, а ярко и легко.

Кстати, вчера мы рассказывали про водителей из Екатеринбурга, которые тоже приняли участие в челлендже Little Big. В специальных защитных костюмах они станцевали под «UNO». Так они хотели поддержать горожан и призвали не паниковать, ведь из-за этого они на полтора месяца остались без работы.

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