2020-03-25T09:17:56+03:00
Экономика

Polaris PVCR 3000 Cyclonic Pro: робот-пылесос и мощность циклона

В новом роботе предусмотрено 4 режима движения и 2 режима мощности
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Встроенный гироскоп позволяет роботу выбрать самый эффективный маршрут для уборки. Фото: PolarisВстроенный гироскоп позволяет роботу выбрать самый эффективный маршрут для уборки. Фото: Polaris
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Швейцарский бренд Polaris представляет высокотехнологичную новинку: робот-пылесос PVCR 3000 Cyclonic PRO, который объединяет в себе преимущества робота и пылесоса циклонного типа.

Робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO – это полностью автоматическая уборка в вашем доме. Отличительная характеристика новой модели в наличии особой камеры пылесборника, в котором создается активный циклонный поток для засасывания пыли.

Технология GyroInside (встроенный гироскоп) позволяет роботу выбрать самый эффективный маршрут для уборки, а инфракрасные датчики, установленные по периметру, помогают роботу ориентироваться в пространстве и аккуратно обходить предметы.

Внутри робота-пылесоса расположен инверторный мотор IQ-Action, более долговечный и тихий (по сравнению со стандартными двигателями). Работая на более высоких оборотах, мотор создает мощный воздушный поток и тем самым обеспечивает высокое качество уборки.

В новом роботе предусмотрено 4 режима движения и 2 режима мощности. С помощью опции установки расписания стало возможным заранее запланировать уборку на нужный день и час.

Робот позволит сделать уборку дома простой и удобной: он оснащен ходовыми колесами с активной подвеской, легко преодолевает неровности и забирается на ковры с коротким ворсом.

Электрощетка, боковые щетки и плоский корпус позволяют результативно проводить уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.

С таким мощным помощником можно быть уверенным: в доме всегда будет чисто.

Гарантия 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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