Прайс на любовь: бывший бойфренд требует у свердловчанки деньги за секс и уборку квартиры

Бизнес-леди Наталья Осипова и теннисист Роман Гусев встречались около года. А потом у влюбленных начался разлад. Казалось бы, брака нет, делить нечего. Но Роман посчитал иначе. И выставил своей преуспевающей подруге счет на любовь. Причем свои услуги Роман оценил «нескромно». И если за вынос мусора три раза в неделю в течение семи месяцев он потребовал всего 8 тысяч рублей, то за готовку три раза в неделю в течение семи месяцев уже 42 тысячи рублей. Рассказываем, как было дело.

Олег очаровал Наталью своей интеллигентность и хорошим отношению к сыну. Фото: предоставлено Натальей Осиповой

ХОТЕЛА ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ

Наталье Осиповой 42 года. Пару лет назад на теннисном турнире, где выступал ее 12-летний сын, она повстречала 47-летнего Романа Гусева. Подтянутый, спортивный и интеллигентный… Успешная бизнес-леди его сразу приметила среди зрителей. Как оказалось, Роман тоже положил глаз на Наталью и после соревнований подошел знакомиться.

- Роман подошел ко мне и начал хвалить сына. Мол, у него большой потенциал и все в этом духе. Признаться, мне это польстило, - говорит Наталья. – Он рассказал, что он теннисист, у него много кубков и наград на любительском уровне. Предложил сопровождать нас на соревнованиях, тогда и завязалось общение.

Наталья занимается бизнесом и воспитывает 12-летнего сына. Фото: предоставлено Натальей Осиповой

Очень быстро между бизнессвумен и теннисистом завязался роман и через пару месяцев они уже съехались. Жили у Натальи. Роман был внимательным, сразу поладил с сыном возлюбленной, убирался в квартире, заботился. Только не работал.

- Он говорил, что у него какой-то проект, но денег не приносил. Иногда он тренировал или судил любительские соревнования, - продолжает женщина. – Дошло до того, что я уже предложила ему устроиться в такси, но он успокаивал, мол, деньги будут. Я тогда не задумывалась, что он альфонс. Он ведь взрослый 47-летний мужчина! Да и мне просто хотелось женского счастья.

Так и жили целый год за счет Натальи. И даже отдохнули в Турции, где у ее сына проходил теннисный турнир. Роман напросился, а влюбленная

женщина не смогла отказать бойфренду. За путевки Наталья отдала около двухсот тысяч рублей. На отдыхе «все включено» Роман показал себя во всей красе. Никогда не пил, а здесь вдруг начал злоупотреблять бесплатным алкоголем. Наталья не выдержала и разругалась с благоверным, да и ко всему прочему влепила ему пощечину на глазах у других отдыхающих.

- Было за что. Меня оскорбили, я не сдержалась, - коротко объясняет она.

500 РУБЛЕЙ ЗА БЕССОННЫЕ НОЧИ

Ссора за ссорой и влюбленные разъехались. Роман забрал все свои вещи из квартиры бывшей, но оставил записку. Нет, не прощальное романтическое письмо, а прайс – Гусев посчитал, сколько стоила его забота. Заправку автомобиля Натальи, за ее же деньги, бойфренд оценил в 49 тысяч рублей. За испорченные нервы и ненужные звонки спортсмен потребовал 100 тысяч рублей. Пощечину в Турции тоже простить не смог и запросил за нее 50 тысяч рублей. И конечно не забыл про исполненный супружеский долг, одна бессонная ночь – 500 рублей, а за 200 дней – сто тысяч.

Записка стала поводом для еще одного скандала, который произошел в доме у Натальи. На крики и шум выбежал 12-летний сын женщины. Мальчик начал заступаться за маму и попал под горячую руку сожителя.

Вот такой прайс выставил Олег за свои любовные услуги. Фото: предоставлено Натальей ОсиповойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Рома поднял на меня руку, а сын это увидел и заступился. Потом он голый в одних трусах выбежал в подъезд, чтобы позвать на помощь соседа, - вспоминает ту ночь Осипова.

На следующий день после драки Наталья сняла побои у себя и сына, но Роман и тут ее опередил - он первым написал заявление в полицию. Сейчас кто кого избил, разбирается полиция. На камеру видеонаблюдения попал момент, как Наталья ударяет Гусева. Но Осипова намерена наказать экс-сожителя и для этого наняла адвоката. Юристы кстати считают, что у Романа нет шансов отсудить деньги за свои услуги.

- У нас основная претензия к нему, это не отстоять денежные средства, а привлечь его к административной ответственности за побои, которые нанесли Наталье Осиповой и ее несовершеннолетнему ребенку. У Гусева есть видео, а у Натальи есть показание свидетелей и медицинское заключение. У каждой стороны есть свои доказательства. На счет денег, которые он требует, ему не получится их вернуть. Потому то между сторонами не было заключено никакого договора, - прокомментировал Андрей Кацайлиди, адвокат юридической фирмы «Кацайлиди и партнеры», защитник Натальи.

Связаться с Романом Гусевым на момент публикации не удалось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Комсомолка» расшифровала записки Романа и посчитала, во сколько он оценил свои услуги:

- Покупка ГСМ на заправку «Мерседесса» - 5 000 рублей,

- Приобретение продуктов, 7 месяцев по 7000 рублей. – 49 000 рублей,

- Сопровождение выезды на природу 5 раз по 2000 рублей -10 000 рублей,

- Взносы -20 000 рублей,

- Приготовление пищи 3 раза в неделю, 7 месяцев по 500 рублей – 42 000 рублей,

- Покупка продуктов 2 раза в неделю, 7 месяцев по 100 рублей -5 000 рублей,

- Вынос мусора 3 раза в неделю, 7 месяцев по 100 рублей – 8 тысяч рублей,

- Сопровождение на турниры в Тюмень, Челябинск, Заречный, Луна, Соболева, Турция, тренировки, разминки – 70 тысяч рублей,

- Отвоз, привоз сына на тренировки 30 раз по 500 рублей, - 15 000 рублей,

- Аренда квартиры 13+6 – 19 000 рублей,

- Мясо, корейские продукты, подарки, фрукты, овощи на день рождения – 17 000 рублей,

- Пощечина в присутствии десятков людей на итоговой вечеринке – 50 000 рублей,

- Разбитие бокала с кровотечением – 10 000 рублей,

- Бессонные ночи 500 рублей за 200 дней – 100 000 рублей,

- Корм животным – 4 000 рублей,

- Картины, вещи из квартиры – 25 000 рублей,

- Ущерб нервной системе, сообщения «вотсап», никому не нужные звонки.

Оскорбления – 100 000 рублей.

Итого 549 000 рублей.