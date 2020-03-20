Уральца, обвиняемого в убийстве жены у здания суда, отправили в СИЗО

В Ленинском суде Екатеринбурга выбрали меру пресечения для Вячеслава Попова. 37-летний житель Первоуральска пробудет в СИЗО до 17 мая. Напомним, Вячеслава подозревают в убийстве, а также в покушении на убийство двух человек.

Кровавая драма, из-за которой Попов оказался в СИЗО, разыгралась 18 марта возле здания мирового суда в Первоуральске. Около 09:00 часов утра в суд забежала женщина в окровавленной одежде с криками «Помогите!» Следом за ней в суд ворвался мужчина с ножом. От разъяренного молодого человека женщину попытался защитить судебный пристав. Он закрыл ее своим телом и в итоге получил несколько ударов ножом по рукам.

Мама троих детей 27-летняя Полина Драница шла на суд, где рассматривалось дело о домашнем насилии. Обвиняемым по делу о «Побоях» шел ее гражданский супруг 37-летний Вячеслав Попов... Как потом выяснит полиция он же и расправился с женщиной.

Врачам не удалось спасти Полину. Вячеслава же задержали тем же днем в квартире у его матери. Интересно, что участие в задержании Вячеслава принимал Павел Прокопчик – ветеран МВД, получивший известность после дела фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену.

У Полины осталось трое детей. Фото: соцсети

В криминальных кругах своего города Вячеслав Попов известен под кличкой «Матрос». В 2008 году он был судим по статье по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В молодости Вячеслав занимался тайским боксом и считался перспективным спортсменом. Если что-то шло не по его воле, то Попов не стеснялся применять силу… Кстати, Полину знакомые тоже характеризуют, как конфликтного человека. С Вячеславом она познакомилась около двух лет назад. Летом у пары родилась девочка. Но, по словам подруг, Вячеслав периодически распускал руки, поэтому женщина обратилась в полицию.

В зал суда Вячеслава Попова доставили под конвоем. Фото: Лениский суд Екатеринбурга

Ходатайство следствия об аресте Вячеслава Попова рассматривалось в Екатеринбурге из-за того, что уголовное дело передали следователям из первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

В пресс-службе ведомства рассказали, что Попова проверят на вменяемость.

- Фигуранту уже предъявлено соответствующее обвинение, проводятся необходимые экспертизы (в том числе, будет решаться вопрос и о проведении судебной психиатрической экспертизы - с учётом характера совершённых преступлений), - уточнили в СК.

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