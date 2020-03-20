2020-03-20T10:04:42+03:00
Общество

«Манго Телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы

Сотрудники из дома смогут принимать звонки с помощью смартфона или личного компьютера
Поделиться:
Опции будут добавлены в набор заказанных услуг — без тарификации до конца апреля. Фото: unsplash.comОпции будут добавлены в набор заказанных услуг — без тарификации до конца апреля. Фото: unsplash.com
Изменить размер текста:

«Манго Телеком» поддержит компании, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома.

Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество дополнительных пользовательских профилей на платформах виртуальных АТС MANGO OFFICE, чтобы предприятия были более свободны в выборе модели организации труда — включая удаленную работу персонала.

Кроме этого, компаниям бесплатно предложат пакеты сервисов аудио-конференций, виртуальных переговорных и видео-концеференц связи, также рассчитанные на необходимое количество пользователей.

С помощью смартфона или личного компьютера любой сотрудник из дома сможет принимать звонки по рабочим или внутренним офисным номерам, использовать средства мгновенного обмена сообщениями и файлами, участвовать в совещаниях. Это поможет бизнесу минимизировать потери в продуктивности и сохранить полный контакт с клиентами, контрагентами и партнерами.

Для организаций, подключающих MANGO OFFICE, названные опции будут добавлены в набор заказанных услуг — без тарификации до конца апреля. Действующие клиенты «Манго Телеком» получат 100% компенсацию средств, списанных за профили пользователей, созданные начиная с сегодняшнего дня, а также активированные с настоящего момента и до 30 апреля пакеты инструментов дистанционного командного взаимодействия.

Коммуникационными сервисами MANGO OFFICE, напомним, пользуются более 50 тысяч предприятий в Екатеринбурге и 70 других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан
В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД
Электросетевая организация «РСК» информирует жителей Свердловской области о возможности технологических присоединений к электрическим сетям
Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу
В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Газовики Екатеринбурга расчистили захламленную мусором квартиру
Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще
«Синара-Центр» в Екатеринбурге закрывается на карантин
Екатеринбурженку, которая пыталась записать дочку в первый класс по фальшивой прописке, отправили под суд
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев
В уральском поселке жуткую больницу с дырами в крыше отремонтируют весной
В Екатеринбурге из ТЦ выгоняют экоактивистов, принимающих на переработку мусор
Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавируса
Таксисты Екатеринбурга нашли новый способ обмана пассажиров
Закормили вредной едой: в Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты