«Екатеринбургэнергосбыт» перешел на дистанционное обслуживание клиентов

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Свердловской области с 19 марта АО «Екатеринбургэнергосбыт» временно прекратил очный прием в офисах компании

Компания продолжает свою работу с использованием дистанционных способов обслуживания: сайта www.eens.ru, электронной почты, телефонов, средств почтовой связи. По всем интересующим вопросам клиенты АО «Екатеринбургэнергосбыт» могут обращаться к сотруднику, сопровождающему их договор или лицевой счет. Данные сотрудника и номер телефона указаны в договоре энергоснабжения.

Для удобства клиентов компания предлагает на сайте www.eens.ru использовать личный интернет-кабинет для передачи показаний, онлайн-оплаты, получения счетов и направления документов. Клиентам, не зарегистрированным в личном интернет-кабинете, на сайте www.eens.ru доступны услуги: направление обращений в интернет-приемную, оплата электроэнергии, передача показаний.

Обращения в адрес АО «Екатеринбургэнергосбыт» принимаются также по электронной почте office@eens.ru или на почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210. Получить консультацию по возникающим вопросам клиенты могут в любое удобное время по телефону горячей линии 8 (800) 700-41-12 (круглосуточно).

АО «Екатеринбургэнергосбыт» благодарит за понимание к принятым профилактическим мерам и желает всем крепкого здоровья!