На дворе – «Котомарт»: подводим итоги первого весеннего фотоконкурса уральских пушистиков

В самом начале весны 2020 года «КП-Екатеринбург» запустила первый мартовский фотоконкурс для котиков и кошечек наших читателей. За пару недель уральцы поставили сотни лайков пушистым участникам конкурса.

Настало время подвести итоги:

1 место: кошка Тима – 1170 лайков.

2 место: кот Персик – 353 лайка.

3 место: кот Цезарь – 325 лайков.

Владельцам котиков-победителей мы сообщим о точном времени награждения. 1 место – подарок от спонсора конкурса – гипермаркета «Зоотрейд», эфир на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург», публикация фото котика в газете. 2 и 3 место – билеты в кино, а также публикация фото питомцев в газете.

«Тиме 8 лет. У нее не только шикарная внешность, но и настоящий королевский характер. Гладить ее можно только с ее позволения, на руках мы не сидим. Но она всегда рядом, контролирует все, что происходит дома, никогда не прыгает на обеденный стол. Еще Тима – хорошая охотница, ловит мышей и крыс. Прекрасно понимает, о чем ей говорят, при необходимости делает то, о чем ее просят», - рассказала «КП-Екатеринбург» хозяйка победительницы конкурса – кошки Тимы Галина Татаринова.

Спонсором фотоконкурса любезно согласился выступить оптово-розничный гипермаркет «Зоотрейд» - один из крупнейших зоомагазинов в России и Европе. На площади в три тысячи квадратных метров для посетителей представлено больше 13 тысяч товаров по уходу за домашними питомцами. Здесь же есть ветеринарная аптека, груминг-салон и ветеринарная клиника «МастерВет».

Фото: предоставлено зоомаркетом

Зоомагазин ждет покупателей по адресу: город Екатеринбург, улица Маневровая, 9. Справки по телефону: 253 69 49. Сайт: zootrade66.ru