На дворе – «Котомарт»: выбираем главного весеннего пушистика в Екатеринбурге

Всю масленичную неделю читатели сайта «Комсомольская правда-Екатеринбург» делились фотографиями своим пушистых питомцев. Мы уверены, что котики и кошечки екатеринбуржцев достойны того, чтобы за них проголосовали и выбрали самого лучшего!

Фотоконкурс «Котомарт» продлится со 2 по 16 марта, а после мы наградим победителей, набравших больше всего лайков. Подключайтесь!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ