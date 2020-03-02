2020-03-02T16:44:23+03:00
Общество

На дворе – «Котомарт»: выбираем главного весеннего пушистика в Екатеринбурге

Смотрим вместе уральских котиков и голосуем за самого милого питомца
Лев ИСТОМИН
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Выбираем лучшего весеннего котикаВыбираем лучшего весеннего котикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всю масленичную неделю читатели сайта «Комсомольская правда-Екатеринбург» делились фотографиями своим пушистых питомцев. Мы уверены, что котики и кошечки екатеринбуржцев достойны того, чтобы за них проголосовали и выбрали самого лучшего!

Фотоконкурс «Котомарт» продлится со 2 по 16 марта, а после мы наградим победителей, набравших больше всего лайков. Подключайтесь!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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